Cận cảnh bờ biển Cửa Lở bị sóng 'nuốt chửng'

Theo người dân địa phương, họ đã sử dụng các biện pháp như trồng phi lao, đóng cọc tre để giảm sức tàn phá của sóng, nhưng đều không hiệu quả. Vào mùa mưa bão, phi lao lại bị bật gốc, ngã đổ, bờ biển tiếp tục bị khoét sâu từng đoạn dài.