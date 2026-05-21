MC VTV Thảo Trang chia sẻ về áp lực và giới hạn của người trẻ hiện nay

Nguyễn Hà Thảo Trang – MC Vietnam Today, sinh năm 2004, từng giành học bổng toàn phần tại Mỹ là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm tại TEDx CNN Youth 2026: Wakening the Acanthus.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình sáng và phong thái tự tin, Thảo Trang còn được nhiều bạn trẻ biết đến là MC song ngữ sở hữu tư duy quốc tế cùng khả năng dẫn dắt các chủ đề thời sự, xã hội theo hướng hiện đại, gần gũi.

Sinh năm 2004, nữ MC VTV Hà Thảo Trang gây chú ý với bảng thành tích ấn tượng như điểm IELTS 8.5, học bổng toàn phần Chính phủ Mỹ, 2 lần nhận học bổng Nhật Bản.

Sự xuất hiện của nữ MC Gen Z trên sân khấu TEDx CNN Youth năm nay được xem là một trong những điểm nhấn của chương trình. Trong bối cảnh truyền thông thay đổi mạnh mẽ, Thảo Trang đại diện cho hình ảnh người trẻ năng động, không ngừng học hỏi và chủ động bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân.

Tại sự kiện, cô mang đến góc nhìn về bản lĩnh cá nhân, khả năng thích ứng và tư duy công dân toàn cầu của thế hệ trẻ hiện nay, những người đang trưởng thành giữa một thế giới nhiều biến động và áp lực lựa chọn.

TEDx CNN Youth 2026: Wakening the Acanthus diễn ra tại CEN X SPACE quy tụ nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng với giới trẻ như TikToker Phan Anh, nhà sáng tạo nội dung Đặng Quang Dũng cùng nhiều diễn giả trẻ giàu trải nghiệm.

Nhà sáng tạo Đặng Quang Dũng, tác giả bộ truyện tranh Mèo mốc.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Acanthus – biểu tượng của sức sống bền bỉ và sự tái sinh trong nghệ thuật cổ điển – chủ đề năm nay không chỉ nói về “thức tỉnh”, mà còn đặt ra câu hỏi về những khát vọng, bản lĩnh và tiềm năng đang ngủ quên bên trong mỗi người trẻ.

Khác với những sân khấu truyền cảm hứng mang tính khẩu hiệu, TEDx CNN Youth 2026 lựa chọn kết nối khán giả bằng các câu chuyện thật và trải nghiệm thật.

Một trong những phần chia sẻ đáng chú ý là sự xuất hiện của TikToker Phan Anh - chủ kênh “Phanh Phiêu Lưu Ký”, người được giới trẻ yêu thích nhờ các nội dung du lịch, khám phá văn hóa và góc nhìn tích cực về hành trình trưởng thành thông qua trải nghiệm.

Ở nửa sau chương trình, tác giả truyện tranh Mèo Mốc mang đến những câu chuyện gần gũi về áp lực lớn lên, sự chông chênh và hành trình tìm kiếm bản thân – những điều vốn rất quen thuộc với giới trẻ hiện nay.

Theo ban tổ chức, TEDx CNN Youth 2026 được thiết kế như một hành trình kết nối giữa tri thức, nghệ thuật và trải nghiệm, nơi khán giả không chỉ đến để nghe diễn giả nói mà còn để đối thoại với chính mình trong hành trình trưởng thành.