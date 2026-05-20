Ca sĩ Long Nhật bị bắt vì ma túy, đời tư gây nhiều chú ý

(VTC News) -

Ca sĩ Long Nhật vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về mua túy, Công an TP.HCM bắt vì hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trước khi vướng vòng lao lý, nam ca sĩ từng là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, quê hương suốt nhiều thập niên.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh ngày 19/10/1967 tại Huế trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nhà thơ Nguyệt Đình, người có ảnh hưởng lớn đến con đường nghệ thuật của nam ca sĩ.

Dù sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, Long Nhật không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình trong giai đoạn đầu theo đuổi nghệ thuật. Bước ngoặt đến vào đầu những năm 1990 khi anh thi đỗ vào Đoàn ca nhạc Hải Đăng ở Nha Trang và bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp.

Từ đây, Long Nhật dần tạo dựng tên tuổi với dòng nhạc trữ tình, dân ca, bolero cùng những ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Hai chuyến tàu đêm…

Không chỉ hoạt động ca hát, Long Nhật còn tham gia diễn xuất, làm MC và xuất hiện thường xuyên trên nhiều chương trình truyền hình. Sau này, anh chuyển vào TP.HCM sinh sống, tiếp tục phát hành album và duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn.

Trước khi vướng vòng lao lý, nam ca sĩ Long Nhật từng là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình.

Bên cạnh sự nghiệp, Long Nhật cũng là nghệ sĩ nhiều năm vướng ồn ào đời tư. Nam ca sĩ từng đối mặt với tin đồn liên quan đến một vụ án mại dâm nam gây xôn xao dư luận nhiều năm trước. Thời điểm đó, thông tin lan truyền mạnh khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau này, Long Nhật nhiều lần lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân bị đồn oan. Trong chương trình “Ký ức tươi đẹp”, nam ca sĩ từng kể anh rơi vào khủng hoảng tinh thần suốt thời gian dài vì scandal.

Ngoài những ồn ào, Long Nhật còn thường xuyên trở thành đề tài bàn tán vì phong cách mềm mại, cách nói chuyện duyên dáng và nhiều lần xuất hiện với hình ảnh giả gái trên sân khấu.

Long Nhật vướng nhiều ồn ào đời tư khi hoạt động nghệ thuật.

Trái ngược với hình ảnh nhiều tranh cãi ngoài xã hội, Long Nhật lại có cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Anh kết hôn với bà xã Kim Ngân, quê Hải Phòng, vào năm 1999 và hiện có 4 người con.

Nam ca sĩ nhiều lần cho biết gia đình là chỗ dựa lớn nhất giúp anh vượt qua áp lực dư luận cũng như những biến cố trong cuộc sống. Dù vướng nhiều tin đồn đời tư suốt nhiều năm, Long Nhật vẫn khẳng định bản thân luôn đặt vai trò người chồng, người cha lên hàng đầu.

Trước khi bị bắt vì liên quan ma túy, Long Nhật vẫn tham gia biểu diễn, xuất hiện tại các sự kiện giải trí và hoạt động mạng xã hội khá thường xuyên.