Tiết kiệm đến 50% chi tiêu thiết yếu: Saigon Co.op tiếp sức giỏ hàng gia đình

Nhằm góp phần giảm áp lực chi tiêu, từ ngày 26/3 đến 8/4/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn trên toàn hệ thống với mức giảm giá lên đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu, nổi bật là “Lễ hội giặt xả”. Song song đó, hệ thống chủ động trữ hàng từ sớm, đàm phán giữ giá với nhà cung cấp và tối ưu vận hành, qua đó góp phần ổn định mặt bằng giá trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tươi tại Co.opmart với giá hợp lý.

“Giặt sạch - xả thơm”: Nhóm chi tiêu thiết yếu tăng nhiệt trong mùa ẩm

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt chịu áp lực từ giá xăng dầu và chi phí đầu vào, nhiều gia đình đang chuyển sang xu hướng mua sắm có kế hoạch, ưu tiên hàng thiết yếu và tận dụng khuyến mãi để tối ưu ngân sách. Bên cạnh lương thực – thực phẩm, các khoản chi quen thuộc như giặt giũ – vệ sinh nhà cửa cũng ngày càng được cân nhắc kỹ hơn.

Đặc biệt vào thời điểm giao mùa, thời tiết ẩm khiến quần áo lâu khô, dễ ám mùi, kéo theo nhu cầu sử dụng nước giặt, nước xả, chất tẩy rửa và sản phẩm khử khuẩn tăng rõ rệt. Đây là nhóm hàng tiêu dùng nhanh, có tần suất sử dụng cao nên dễ tạo áp lực lên chi tiêu nếu không có kế hoạch mua sắm hợp lý.

Đáp ứng nhu cầu này, Saigon Co.op triển khai “Lễ hội giặt xả” với hơn 200 sản phẩm thuộc nhóm giặt xả – tẩy rửa – chăm sóc cá nhân được giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều hình thức ưu đãi như “mua 2 tính tiền 1”, quà tặng kèm và nhân 3 số điểm cho khách hàng Thành viên. Các chương trình được thiết kế theo hướng hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm có kế hoạch và dự trữ hợp lý, từ đó giảm áp lực chi tiêu trong giai đoạn giá cả còn nhiều biến động.

Vào 3 ngày cuối tuần từ ngày 26/3 đến 8/4/2026, nhiều điểm bán còn triển khai ưu đãi theo hóa đơn như mua bọt rửa tay On1 kháng khuẩn 250ml giá 3.000 đồng khi hóa đơn các sản phẩm thuộc nhóm hàng Hóa phẩm từ các nhãn hàng của nhà cung cấp đạt từ 299.000 đồng.

“Lễ hội giặt xả” thu hút khách hàng với nhiều sản phẩm giảm sâu trong mùa ẩm.

Chủ động trữ hàng từ sớm, giữ ổn định giá từ “đầu nguồn”

Không chỉ tập trung vào khuyến mãi, Saigon Co.op chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát áp lực tăng giá. Trước khả năng giá xăng dầu tiếp tục biến động, hệ thống đã làm việc với các nhà cung cấp để đàm phán giữ giá, đồng thời lựa chọn các nhóm hàng có khả năng tăng giá cao để đặt trữ trước tại trung tâm phân phối và kho tại các điểm bán.

Hoạt động logistics cũng được tối ưu đồng bộ, từ phương án vận chuyển đến năng lực lưu trữ, giúp đảm bảo nguồn hàng luôn sẵn sàng trong điều kiện chi phí đầu vào gia tăng. Việc chủ động dự trữ giúp hạn chế tình trạng điều chỉnh giá đột ngột và tạo nền tảng để triển khai các chương trình ưu đãi trên diện rộng.

Trong đó, nhóm hàng giặt xả – tẩy rửa được ưu tiên dự trữ với sản lượng lớn do đặc thù cồng kềnh, chịu tác động mạnh từ chi phí vận chuyển. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ duy trì được mức giá ổn định mà còn có dư địa để triển khai các mức giảm sâu, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp Saigon Co.op nâng cao khả năng điều tiết cung – cầu và giữ nhịp thị trường trong ngắn hạn.

Thịt, cá, hải sản tươi sống trong chương trình “Đi chợ tiết kiệm” tại Co.opmartđược giảm giá, hỗ trợ chi tiêu gia đình.

Mở rộng “giỏ tiết kiệm”: Hơn 1.000 mặt hàng giảm đến 50%

Bên cạnh ngành hàng giặt xả, chương trình được mở rộng với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, gia vị, sữa, nước giải khát, bánh kẹo cùng các sản phẩm gia dụng thiết thực, với mức giảm giá lên đến 50%. Việc tập trung vào các nhóm hàng có tần suất mua sắm cao giúp tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của hộ gia đình.

Các mặt hàng tươi sống trong chương trình “Đi chợ tiết kiệm – Thịt tươi trứng sạch” cũng được luân phiên giảm giá theo khu vực, mức giảm hơn 30% gồm: cá diêu hồng, hành tím Ấn Độ, khoai tây Đà Lạt, bắp cải tím… Người tiêu dùng nhờ đó vẫn đảm bảo được chất lượng bữa ăn mà không phải đánh đổi giữa giá và dinh dưỡng.

Theo ước tính, với một gia đình 3–4 người, chi phí mua sắm trong khoảng 1 tuần thường dao động từ 600.000 – 800.000 đồng. Khi tận dụng các ưu đãi trong chương trình, số tiền tiết kiệm có thể đạt từ 250.000 – 300.000 đồng mỗi lần đi siêu thị. Không chỉ dừng lại ở khuyến mãi ngắn hạn, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống bán lẻ chủ lực khi chủ động điều tiết nguồn cung, kiểm soát chi phí và giữ ổn định mặt bằng giá, góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.