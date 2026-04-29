Co.opmart 30 năm: Saigon Co.op tung thêm ưu đãi đón cao điểm lễ 30/4 – 01/5

Chỉ sau thời gian ngắn khởi động, chương trình mừng sinh nhật Co.opmart 30 năm với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của Nhân dân” đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo khách hàng trên toàn hệ thống. Hệ sinh thái 800 điểm bán trên toàn quốc của Saigon Co.op đều đồng loạt hưởng ứng, góp phần kéo sức mua tăng đều qua từng ngày.

Càng gần kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2026, không khí mua sắm càng “tăng nhiệt” khi ưu đãi liên tục được làm mới, mang đến nhiều lựa chọn tiết kiệm, linh hoạt hơn trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Toàn hệ thống Saigon Co.op vì thế bước vào giai đoạn cao điểm rộn ràng nhất của mùa sinh nhật năm nay.

Chương trình mừng sinh nhật Co.opmart 30 năm được khách hàng đón nhận tích cực.

Ưu đãi phủ rộng – Chương trình tăng tốc với hàng ngàn sản phẩm giảm sâu

Bước vào giai đoạn cao điểm, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro; đại siêu thị Co.opXtra; cửa hàng thực phẩm Co.op Food; siêu thị cao cấp FineLife; cửa hàng tiện lợi Cheers; cửa hàng bách hóa hiện đại Co.op Smile; Trung tâm thương mại Sense; kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online… đồng loạt đẩy mạnh loạt ưu đãi theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận. Người tiêu dùng có thể thoải mái mua sắm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mùa lễ, vừa chủ động kiểm soát ngân sách gia đình.

Từ nay đến 13/05/2026, hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu – từ chăm sóc cá nhân, giặt xả, đến thực phẩm dinh dưỡng… được giá giảm đến 50%. Đi cùng là các hình thức mua sắm linh hoạt như combo tiết kiệm, ưu đãi kép, mua nhiều ưu đãi lớn với sản phẩm thứ 2, 4, 6… chỉ từ 1.996 đồng.

Đặc biệt, từ 27/4 đến 30/4/2026, với hóa đơn từ 400.000 đồng, khách hàng có thể mua thêm 01 sản phẩm trong danh sách ưu đãi riêng, giúp tối ưu chi tiêu khi chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.

Co.opmart tăng cường ưu đãi rau củ tươi góp phần làm phong phú bữa ăn gia đình dịp lễ.

Tiệc nhà thịnh soạn – Túi tiền nhẹ tênh

Không chỉ dừng lại ở nhóm hàng gia dụng, thực phẩm tiếp tục trở thành “điểm hút” khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ bữa cơm hàng ngày đến những buổi tụ họp gia đình. Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng, rau củ đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm… được luân phiên giảm đến 30% hoặc áp dụng mua 2 tính tiền 1, kèm quà tặng nông sản.

Cùng lúc, loạt sản phẩm tiện lợi như nước giải khát, xúc xích, xíu mại, chả bì, nem chua, kem… cũng giảm giá đến 50%. Nhờ vậy, việc chuẩn bị một “bữa tiệc tại gia” trong dịp lễ giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn mà vẫn đầy đủ và tiết kiệm.

Thực phẩm tươi sống luôn được Co.opmart bổ sung liên tục trong mùa cao điểm.

Gia tăng quyền lợi thành viên – Mua sắm kết hợp trải nghiệm, lan tỏa niềm vui tuổi 30

Bên cạnh ưu đãi giá, các chính sách dành cho khách hàng thành viên cũng được gia tăng tầng lợi ích. Từ nay đến 13/05/2026, khách hàng mua sản phẩm thương hiệu Power 100 từ 299.000đ sẽ được tặng phiếu mua hàng 30.000đ. Đồng thời, với hóa đơn từ 199.000 đồng có từ 1 lốc 6 lon Strongbow 320ml, hoặc Heneiken 0.0 250ml, khách hàng được tặng thêm phiếu mua hàng 30.000đ cho nhóm thực phẩm tươi sống.

Ngày 30/4/2026, chương trình “Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30” sẽ dành tặng gần 5.000 chai dầu gội Clear Scalpceuticals Pro kiềm dầu nhờn 80g cho những khách hàng thành viên đầu tiên mua sắm tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra toàn quốc.

Ngoài ra, từ ngày 04/5 đến 13/5/2026, khách hàng thành viên mua sắm từ thứ 2 đến thứ 5 với mỗi hóa đơn từ 400.000đ và tổng tích lũy đạt từ 2.5 triệu đồng (khách hàng khu vực miền Bắc đạt từ 2 triệu đồng) sẽ được đổi quà là thớt gỗ gồm 2 món cao cấp, thời gian đổi quà kéo dài đến 17/5/2026.

Trên Co.op Online, loạt ưu đãi đến 50%, giờ vàng săn deal và mã E-voucher giảm sâu được tung ra liên tục. Từ 07/5 đến 10/5/2026, 50 khách hàng có tổng chi tiêu tích lũy từ 3 triệu đồng trở lên sớm nhất sẽ nhận được voucher 30.000đ sử dụng tại rạp phim CGV toàn quốc, mở rộng trải nghiệm mua sắm sang giải trí.

Cột mốc 30 năm không chỉ là dấu ấn của chặng đường đã qua, mà còn mở ra hành trình mới trong cách Co.opmart phục vụ người tiêu dùng. Trên nền tảng những giá trị thân thuộc, Saigon Co.op tiếp tục đồng hành cùng gia đình Việt qua những giải pháp mua sắm thông minh, tối ưu chi phí và đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại.

Mừng Co.opmart 30 năm – Vui lễ hội – Sắm thả ga cùng Sense Hòa cùng không khí kỷ niệm 30 năm Co.opmart và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5, hệ thống Trung tâm Thương mại Sense toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi từ nay đến 17/5/2026 với không gian được trang trí theo chủ đề “túi mua sắm khổng lồ”. Khách hàng được tham gia hoạt động nổi bật như: Hội viên với hóa đơn từ 800.000 đồng nhận quà tri ân hấp dẫn. Khách hàng mua sắm tích lũy hóa đơn trong ngày để nhận quà và tham gia chương trình Sense Racing. Thông qua chuỗi hoạt động này, Sense không ngừng nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến mua sắm – giải trí toàn diện.