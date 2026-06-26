Quy định mới của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 225/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 1/7 và thay thế Nghị định số 55/2025).

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ tại số 113 đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Nghị định nêu rõ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cơ quan này cũng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia; quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Chính phủ quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có 25 đơn vị.

Gồm: Vụ Bưu chính; Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ; Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Bưu điện Trung ương.

Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo; Cục Đổi mới sáng tạo; Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học; Cục Viễn thông; Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ; Báo VnExpress; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Chuyển đổi số.

Trong đó, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Báo VnExpress, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Chuyển đổi số là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ. Các đơn vị còn lại là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Chính phủ cũng quy định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là Cục loại 1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ theo thẩm quyền.

Nghị định mới của Chính phủ cũng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ.