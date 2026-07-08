Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 không còn nhà đơn sơ, thiếu kiên cố

(VTC News) -

Trình bày Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, ngày 8/7, ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 48,65 triệu m² sàn nhà ở (tương đương 349.666 căn nhà mới).

Đồng thời, địa phương phấn đấu 100% nhà ở trên địa bàn tỉnh là nhà kiên cố, bán kiên cố, không còn nhà đơn sơ, thiếu kiên cố.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành khoảng 48,65 triệu m² sàn nhà ở (tương đương 349.666 căn nhà mới), không còn nhà đơn sơ, thiếu kiên cố.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành khoảng 39 triệu m² sàn trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; phát triển 40.217 căn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 2,6 triệu m² sàn. Trong đó, riêng nhà ở cho lực lượng vũ trang đạt tối thiểu 3.217 căn, tương đương khoảng 225.190m² sàn.

Đồng thời, hình thành quỹ nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển và logistics; đáp ứng 100% nhu cầu phát sinh về nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư khi đủ điều kiện triển khai; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở với dự kiến tăng thêm khoảng 7 triệu m² sàn trong giai đoạn 2021-2030.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Quảng Ninh định hướng phát triển nhà ở gắn với mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; phát triển tích hợp biển, đảo, biên giới và di sản, trên cơ sở 3 hành lang phát triển, 4 phân vùng kinh tế - xã hội và 5 trung tâm động lực.

Ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, trình bày nội dung dự thảo nghị quyết liên quan phát triển nhà ở.

Ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao tại các khu vực đô thị hóa nhanh, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, cảng biển, logistics và các địa bàn có nhu cầu cư trú tập trung.

Tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh rà soát, điều chỉnh và công khai quy hoạch; rà soát quỹ đất, nhất là quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, quỹ đất công và quỹ đất chuyển đổi công năng; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc sử dụng đất không hiệu quả để ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Ngoài ra, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý thị trường bất động sản, công khai thông tin quy hoạch và dự án; gắn phát triển nhà ở với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, ổn định dân cư vùng biên giới, miền núi, hải đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh.