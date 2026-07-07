Hội đồng thẩm định nhất trí cao với đề án thành lập thành phố Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 7/7, Hội đồng thẩm định do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long dẫn đầu dự hội nghị thẩm định hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Sau khi nghe các báo cáo cũng như quá trình thảo luận của các đại biểu trong Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng của Quảng Ninh trong việc xây dựng đề án.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết các đại biểu trong Hội đồng thẩm định thuộc bộ, ngành Trung ương nhất trí 100% thông qua hồ sơ đề án để trình cấp có thẩm quyền công nhận tỉnh Quảng Ninh là thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, báo cáo tóm tắt đề án và quá trình tổ chức lập hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định đến nay tỉnh đã bảo đảm đạt 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn để thành lập thành phố theo quy định.

Cụ thể, quy mô dân số của tỉnh hiện đạt hơn 1,5 triệu người (trong khi tiêu chuẩn áp dụng với Quảng Ninh chỉ cần trên 1,25 triệu người). Diện tích tự nhiên của tỉnh đạt 6.231,27 km², tỷ lệ số phường trên tổng đơn vị hành chính cấp xã và tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Ninh cũng vượt quy định.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, báo cáo đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thông tin thêm về hiện trạng và phương án thành lập thành phố Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh này cho biết tỉnh hiện có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính tỉnh hiện nay, với phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Hải Phòng; phía Bắc giáp Trung Quốc.

Mục tiêu phát triển của địa phương là tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Quảng Ninh kỳ vọng tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Địa phương mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm, công nghiệp văn hóa.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn. Bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các phường, xã, đặc khu; bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Ngay sau hội nghị thẩm định, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, đặc biệt là kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ Đề án báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét, trình kỳ họp tháng 8/2026 của Quốc hội.