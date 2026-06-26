Cháy quán cà phê lúc rạng sáng ở TP.HCM, chủ quán tử vong

Đến 9h ngày 26/6, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh (TP.HCM) khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện khói bốc lên mù mịt bên trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến.

Do thời điểm này quán chưa mở cửa kinh doanh, cửa khóa chặt nên người dân xung quanh đã hô hoán, cùng nhau dùng vật cứng phá khóa để tìm cách cứu nạn.

"Lúc đó, khói bốc ra nghi ngút rồi lửa bùng lên nhanh lắm. Mọi người hô nhau phá khóa, gom gần chục bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành", một người dân sống gần hiện trường kể lại.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TK)

Khi tiến vào kiểm tra khu vực phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.D (43 tuổi, chủ quán cà phê) đã tử vong.

Tại hiện trường, nhiều bàn ghế, đồ đạc và thiết bị điện bên trong quán bị hư hỏng nặng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân thuê lại căn nhà này để kinh doanh quán cà phê hơn một năm nay.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.