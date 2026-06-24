  • logo
Xuất bản ngày 24/06/2026 02:53 PM
Cập nhật lúc 04:58 PM ngày 24/06/2026

Phương pháp mới giúp sinh viên hiểu lịch sử, thêm tự hào dân tộc

Châu Anh
Châu Anh
(VTC News) -

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” được công diễn tại Trường Đại học Thăng Long giúp sinh viên hiểu lịch sử và thêm tự hào dân tộc.

Với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, chương trình trình diễn các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, đặc biệt là kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm vở kịch "Miền Nam trong trái tim Bác" đã khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả qua ngôn ngữ thể hiện mới mẻ.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các nghệ sĩ. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các nghệ sĩ. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Được biết, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” được tổ chức thành công tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,...

Bùi Phương Nhi, sinh viên khóa 37 ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Thăng Long cho biết: “Tại chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”, lý luận chính trị được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với người trẻ như chúng em. Em cảm nhận rõ hình ảnh Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là người vô cùng giản dị, gần gũi, luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương sâu sắc cho nhân dân".

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” được Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Di sản, Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số đơn vị xây dựng hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Vietlott 24/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Mega 6/45
Vietlott 24/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Mega 6/45
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
XSMB 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
XSMT 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
Cùng chuyên mục
Tin mới
Cách làm trứng chần không bị vỡ

Cách làm trứng chần không bị vỡ

Trứng chần hoàn hảo đòi hỏi lòng trắng ôm trọn lòng đỏ tan chảy bên trong; mẹo làm trứng chần không bị vỡ sẽ giúp bạn chinh phục món ăn này.

Xem thêm