Phường đầu tiên ở Hà Nội 'điểm tên' trường nhập thịt lợn của Cường Phát

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội), cho biết sau khi thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị khởi tố vì sử dụng 300 tấn thịt lợn bệnh để đưa vào bếp ăn trường học, chợ dân sinh, phường lập tức rà soát 17 trường trên địa bàn về việc sử dụng thực phẩm.

“Qua rà soát, phường chỉ phát hiện Trường Tiểu học Chu Văn An (tên cũ là Tiểu học Thanh Liệt) sử dụng nguồn thịt từ Công ty Cường Phát trong hai ngày của tháng 2 và hai ngày của tháng 3”, ông Tuấn thông tin.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Tuấn cũng cho biết, ngoài Trường Tiểu học Chu Văn An, một số trường trên địa bàn cũng được Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp suất ăn bán trú, chẳng hạn Trường Tiểu học Tân Triều, nhưng trường này không dùng thịt của công ty Cường Phát mà nhập từ một đơn vị khác.

Dù vậy, phường vẫn có văn bản chỉ đạo các trường rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của các công ty cung cấp bữa ăn bán trú cũng như các đơn vị liên kết, xem có đơn vị nào liên quan đến Cường Phát hay không.

“Với các trường không liên quan đến Công ty Cường Phát, phường cũng yêu cầu nhà trường phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử, khẳng định không liên quan đến Công ty Cường Phát để người dân, phụ huynh yên tâm cho con tiếp tục ăn bán trú”, ông Tuấn nói.

Ngoài ra, phường Thanh Liệt cũng chỉ đạo 100% các trường phải thực hiện nghiêm túc việc công khai thực đơn hàng ngày và nguồn gốc xuất xứ thực phẩm tới phụ huynh. Thực đơn hàng tuần cũng phải gửi cho đơn vị cung cấp suất ăn bán trú để đảm bảo thực phẩm cung ứng.

Quy trình kiểm soát thực phẩm cho bữa ăn bán trú ra sao?

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn, trước đó, phường đã chỉ đạo 100% các trường phải thành lập ban an toàn thực phẩm trường học. Ban này gồm hiệu trưởng hoặc hiệu phó làm trưởng ban, giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhân viên y tế và đại diện ban phụ huynh.

Mỗi sáng, ban sẽ đến trường tiếp nhận, kiểm tra từng loại thực phẩm đầu vào, giám sát toàn bộ quá trình chế biến bữa ăn bán trú.

Khi thực phẩm được mang đến, ban sẽ kiểm tra hóa đơn chứng từ, truy xuất được nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Các nguồn gốc, xuất xứ ấy cũng phải thể hiện đó là đơn vị liên kết với công ty cung cấp suất ăn như trong hồ sơ, hợp đồng. Việc kiểm tra thực phẩm đều được ghi sổ sách, ký tên đầy đủ.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng, việc kiểm tra chủ yếu làm rõ nguồn gốc, xuất xứ và được quan sát bằng mắt thường. “Thầy cô, phụ huynh sẽ nhìn màu sắc thực phẩm và ngửi mùi chứ không thể làm như các đơn vị xét nghiệm. Quy trình kiểm tra như vậy với trường học, tôi cho rằng cơ bản đảm bảo”, ông Tuấn nói.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, mới đây, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, khẳng định sự việc này tác động rất lớn đến xã hội.

“Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các địa phương và nhà trường rà soát, báo cáo nhanh tình hình. Ngoài ra, thành phố cũng đang xây dựng đề án về suất ăn bán trú, trong đó sẽ xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm”, ông Hiền nói.