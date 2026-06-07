Phúc Huỳnh vô địch giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026

(VTC News) -

Chiều ngày 7/6, loạt trận chung kết các hạng mục thuộc nhánh đấu Open (Chuyên nghiệp) của Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026 đã thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi trên các nền tảng của FPT Play cũng như xem trực tiếp tại sân trung tâm VIAS Pickleball Academy (phường Tân Hưng, TP.HCM).

Roos Van Reek và Sophia Trần Phương Anh trong trận chung kết Đơn nữ. (Ảnh: BTC)

Ở nội dung Đơn nữ, VĐV Roos Van Reek đã thi đấu xuất sắc để đánh bại Sophia Phương Anh qua đó giành chức vô địch nội dung đơn nữ.

Tay vợt người Hà Lan nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ sải tay dài, những cú đánh dọc dây đầy uy lực và những cú drive chuẩn xác đến từng milimet.

Dù Phương Anh kiên cường bám đuổi, đẳng cấp vượt trội đã giúp Roos Van Reek hóa giải áp lực, liên tục ghi điểm quyết định và thắng áp đảo với tỷ số lần lượt là 21-11 và 21-12 qua 2 ván đấu.

Roos Van Reek và Sophia Trần Phương Anh trên bục nhận giải. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, trận chung kết Đơn nam giữa hai kỳ phùng địch thủ Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh cũng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Chiến thắng chung cuộc đã nghiêng về Phúc Huỳnh với tỷ số 21-13, 21-23 và 21-11 sau 3 set đấu, đánh dấu chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước “ngọn núi lớn” Lý Hoàng Nam kể từ tháng 9/2025.

Kết quả này cũng khiến Lý Hoàng Nam lỡ mất cơ hội lập kỳ tích "Triple Crown" (vô địch cả 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ) tại giải.

Chia sẻ với FPT Play về kết quả này, Phúc Huỳnh cho biết: “Một trận đấu hay vắt kiệt sức của tôi. Anh Lý Hoàng Nam đã thi đấu đầy xuất sắc, khiến tôi không thể thắng trong set đấu thứ 2. Đây là chức vô địch ý nghĩa khi tôi đánh bại được cả hai tay vợt xuất sắc là Quang Dương và Lý Hoàng Nam”.

Phúc Huỳnh vô địch nội dung Đơn nam với chiến thắng 2/3 set đấu trước Lý Hoàng Nam. (Ảnh: BTC)

Ở nội dung Đôi nữ, chiến thắng thuộc về cặp đấu Roos Van Reek - Vivian Glozman với kết quả 21-7, 21-19. Nội dung Đôi nam ghi nhận chiến thắng của cặp đấu Quang Dương - Harsh Mehta trước Lý Hoàng Nam - Nick Khamphi với kết quả 3 set đấu lần lượt là 21-16, 17-21 và 21-17.

Cuối ngày, cặp đấu Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek đã chốt lại Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 với chiến thắng 2/3 set đấu trong nội dung Đôi nam nữ với kết quả lần lượt 17-21, 21-9 và 21-11.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, đây là giải đấu thuộc nhóm có mức thưởng lớn tại Việt Nam, tạo động lực cạnh tranh sòng phẳng và mạnh mẽ cho hơn 350 tay vợt phong trào và gần 170 vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam và Quang Dương trên bục nhận giải. (Ảnh: BTC)

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 là một trong số ít các giải pickleball áp dụng chuẩn mực vận hành công nghệ, toàn bộ quy trình từ đăng ký, bốc thăm chia nhánh đến cập nhật Livescore và quản lý vận hành chuyên môn của giải đều được kiểm soát đồng bộ qua hệ thống Sporttora.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu chính thức tại Việt Nam áp dụng thể thức thi đấu Rally (tính điểm trực tiếp ở mọi pha bóng), đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất.

Lý Hoàng Nam bỏ lỡ cơ hội lập kỳ tích "Triple Crown" tại giải. (Ảnh: BTC)

Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026 do Công ty TNHH Truyền hình FPT, FPT Play, và AAC (Công ty TNHH Liên kết America & Asia) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng Michelob ULTRA, đối tác truyền thông quốc tế Pickleball World Communications (PWC) và đơn vị điều hành, vận hành chuyên môn - Pickleball PVNA.