Phó Tổng thống Mỹ nêu ưu tiên trong đàm phán với Iran tại Thụy Sĩ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 20/6 đã rời căn cứ không quân Andrews gần thủ đô Washington để tới thành phố Lucerne của Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến tham gia các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trước khi lên đường, ông Vance cho biết các kế hoạch liên quan đến chuyến đi đã nhiều lần được điều chỉnh trong tuần qua do yêu cầu phối hợp ngoại giao phức tạp.

“Đây là một quá trình phối hợp rất nhạy cảm, trong đó các quy tắc và nghi thức ngoại giao cần được cân nhắc kỹ lưỡng”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu với báo giới tại căn cứ Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 20/6/2026. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Vance, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có mặt tại Thụy Sĩ để xử lý các vấn đề kỹ thuật và chuẩn bị cho các cuộc thương lượng.

Phát biểu trước khi lên đường, ông Vance cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington là xây dựng khuôn khổ cho các cuộc đàm phán, đạt tiến triển trong vấn đề hạt nhân Iran và thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

“Các lãnh đạo chính trị cấp cao sẽ tham gia ở giai đoạn đầu, trong khi đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp tục ở lại làm việc”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông chỉ có thể lưu lại Thụy Sĩ trong “một hoặc hai ngày”, song hy vọng chuyến đi sẽ giúp thúc đẩy các cuộc thảo luận liên quan đến việc xử lý và quản lý các vật liệu hạt nhân của Iran.

Bên cạnh hồ sơ hạt nhân, ông Vance cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được tiến triển trong nỗ lực ngừng bắn tại Lebanon, quốc gia đang tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công tên lửa từ phía Israel.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, tình hình tại Lebanon là vấn đề mà Washington sẽ phải “liên tục quản lý” trong thời gian tới.

“Đó là hai vấn đề lớn mà chúng tôi tập trung giải quyết. Tôi cũng chắc chắn phía Iran sẽ có những vấn đề mà họ muốn đưa ra thảo luận”, ông Vance cho biết.

Hoàng Phạm (Nguồn: VOV.VN)