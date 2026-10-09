Phó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra khi kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III và đưa ra dự báo, đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng đánh giá công tác điều hành giá của các địa phương không có sự đồng đều. Bên cạnh nhiều địa phương kiểm soát giá rất tốt, từ đó hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế thì cũng còn nhiều địa phương kiểm soát giá chưa tốt.

Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp; yêu cầu doanh nghiệp kịp thời giảm giá bán tương ứng khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học, không để phát sinh các khoản thu ngoài danh mục quy định.

“Các bộ, các ngành phải tập trung kiểm tra giám sát những lĩnh vực mình phụ trách bởi có những thời điểm mà giá đầu vào đã giảm nhưng giá đầu ra, giá dịch vụ rồi giá hàng hóa lại không giảm tương ứng hoặc giảm rất chậm”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, theo dõi sát diễn biến của tỷ giá, lãi suất tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế để chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống cho người dân. Phó Thủ tướng lưu ý, phải tận dụng mọi chính sách để có thể kiểm soát được CPI.

Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ giá.

Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân và góp phần kiểm soát lạm phát; tăng cường kiểm tra hoạt động kê khai giá, niêm yết giá, thuốc, vật tư y tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá hoặc bán giá cao hơn giá niêm yết in trên bìa.

Phó Thủ tướng nhất trí với ý kiến của Bộ Tài chính về nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ giao thêm chỉ tiêu về kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027 để đảm bảo đồng bộ với các chỉ đạo liên quan đến phát triển kinh tế xã hội.

Cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Trong quý IV, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.

Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-5,0%.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.

Bước vào quý IV/2026, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát cũng được giảm bớt phần nào nhờ việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào và khả năng phục hồi sản xuất sau thiên tai.