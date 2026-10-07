Chính phủ yêu cầu 9 địa phương tăng trưởng trên 15% trong quý IV

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được nêu tại Nghị quyết 312 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương, sáng 3/10. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Chính phủ kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt “2 con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; lấy hiệu quả thực chất của nền kinh tế, năng suất, sức cạnh tranh, sự phát triển của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập, chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, có giải pháp cụ thể, quyết liệt đối với chỉ tiêu thực hiện thấp, có khả năng không đạt mục tiêu, kịch bản cả năm và các nhiệm vụ chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Tại phụ lục kèm theo Nghị quyết, Chính phủ đưa ra kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 của từng địa phương, gắn với mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Theo đó, 9 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng quý IV cần đạt trên 15% gồm: Lạng Sơn (18,41%); Vĩnh Long (17,25%); Thanh Hóa (17,10%); Cà Mau (16,7%); Quảng Trị (16,64%); Hà Nội (16,55%); Cần Thơ (16,08%); Hải Phòng (15,39%); Tuyên Quang (15,04%).

Bên cạnh các địa phương được xác định một mức tăng trưởng cụ thể thì với Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, Chính phủ yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng để đạt mục tiêu cả năm, đồng thời phấn đấu cao hơn.

Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, các bộ, ngành và địa phương cần xác định rõ các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh để tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương phân bổ chi tiết 19,58 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương còn lại, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Các bộ, ngành, địa phương đồng thời phải rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, nhất là dự án giao thông, năng lượng, hạ tầng lớn; đẩy nhanh kiểm kê, xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, không để xuống cấp, lãng phí.

Xử lý thiếu sách giáo khoa, thuốc và thiết bị y tế

Một nhóm nhiệm vụ khác được Chính phủ đặt ra là đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy nhanh soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường.

Chính phủ đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa các chính sách mới vào cuộc sống, trong đó có hướng dẫn thực thi quy định về tài sản số, khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và quy hoạch cụm công nghiệp.

Trong lĩnh vực an sinh, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; rà soát tổng thể nhu cầu và xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa tại các địa phương; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể; chú trọng chất lượng bữa ăn học đường.

Đối với y tế, yêu cầu được đặt ra là cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; bảo đảm cơ sở khám, chữa bệnh công lập không thiếu vật tư, đồng thời để người bệnh tiếp cận thuốc có chất lượng với giá hợp lý.

Các bộ, ngành, địa phương cũng phải theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng tại các khu công nghiệp; tăng tổ chức sàn giao dịch việc làm, kết nối lao động cho doanh nghiệp phục vụ cao điểm sản xuất cuối năm.

Trong công tác thanh tra, Chính phủ yêu cầu xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lặp khi thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; tăng trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng; đồng thời đẩy mạnh thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.