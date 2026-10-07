Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại

(VTC News) -

Chiều 7/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026.

Tại buổi họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, về điều hành lãi suất, áp lực rất lớn đối với điều hành nhưng NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất và yêu cầu tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay, áp dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Chỉ đạo các NHNN khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, kiểm tra việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của NHNN.

“Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025”, Phó Thống đốc thông tin.

Cũng theo Phó Thống đốc, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Phó Thống đốc cũng cho biết, hiện nay, ngành ngân hàng đã và đang triển khai nhiều chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, trong tháng 8, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa với ưu đãi lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Ngoài ra, NHNN đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

“Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025”, Phó Thống đốc thông tin.

Liên quan đến cơ cấu tín dụng, ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng - cho biết, đến cuối tháng 8, tỷ trọng tín dụng đối với các ngành kinh tế lần lượt là: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 70,11%.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh; một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chiếm tỷ trọng lớn (như: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%) hoặc có tốc độ tăng trưởng cao (như: xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 33,32%; 39,62%).

Cũng theo NHNN, 9 tháng qua, giá vàng vẫn biến động phức tạp gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu. NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Chia sẻ tại họp báo, đại diện của NHNN cũng cho biết, đối với hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận - SIMO, đến nay, hệ thống đã thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ thông tin cho 21 đơn vị khai thác. Qua cảnh báo của hệ thống, hơn 5,6 triệu lượt khách hàng đã được cảnh báo; hơn 1,9 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, với tổng giá trị hơn 6,3 nghìn tỷ đồng.