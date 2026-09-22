Phó Thủ tướng: Thuế được miễn phải cộng thêm vào suất ăn cho học sinh, bệnh nhân

(VTC News) -

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Làm rõ thêm nội dung này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết chính sách này xuất phát từ thực tiễn cung cấp suất ăn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, hiện có hai hình thức cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế. Một là xã hội hóa, tức là doanh nghiệp tài trợ và với trường hợp này, Luật đã cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục, y tế. Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ chính sách đang được đề xuất hướng đến việc miễn phần thuế đối với suất ăn này để giá trị được miễn thuế được “cộng thêm” vào chất lượng bữa ăn cho học sinh, người bệnh.

Cho biết Chính phủ đã nghiên cứu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định có thể làm được và tách bạch được. Tuy nhiên, Bộ Tài chính phải có hướng dẫn cụ thể, thậm chí có mẫu chung để doanh nghiệp khi ký hợp đồng với cơ sở giáo dục, y tế làm theo.

“Giả định một suất ăn là 20.000 đồng, miễn thuế 10%, tức là cộng thêm 2.000 đồng nữa thì suất ăn đó phải là 22.000 đồng. Nội dung này phải thể hiện rất rõ trong hợp đồng ký giữa hai bên. Đồng thời, doanh nghiệp phải hạch toán riêng và chịu kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế”, Phó Thủ tướng nêu ví dụ.

Nhấn mạnh đây là chính sách rất phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện và sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân.

Hỗ trợ trực tiếp thay vì thông qua doanh nghiệp

Nêu ý kiến về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, chính sách ưu đãi thuế với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh là chưa đủ cơ sở chính trị để đưa vào dự thảo Luật.

Theo ông Phan Chí Hiếu, hiện cũng chưa có đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định việc giảm thuế cho doanh nghiệp sẽ giúp giảm giá hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn.

Dẫn kinh nghiệm của các nước để xử lý câu chuyện áp dụng một số chính sách ưu đãi, ông Phan Chí Hiếu cho rằng nên áp dụng trực tiếp ưu đãi cho những người thụ hưởng.

“Ví dụ với học sinh có thể nghiên cứu chính sách ưu đãi để hỗ trợ trực tiếp về bữa ăn thay vì hỗ trợ thông qua doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nói.

Ủng hộ đề xuất của Chính phủ, song Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải lưu ý chính sách phải phù hợp, đúng đối tượng, và đặc biệt, phải bóc tách rõ ràng việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, bởi một doanh nghiệp thông thường cung cấp suất ăn cho nhiều đơn vị khác nhau.

“Chính sách nhân văn nhưng không bóc tách rõ thì rất khó. Nói giảm thuế để chất lượng bữa ăn tăng lên thì quá tuyệt vời nhưng cái đó phải có cam kết”, bà Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết với chính sách miễn thuế cho hoạt động cung cấp suất ăn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

“Trường hợp Chính phủ vẫn tiếp tục giữ đề xuất thì phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, thủ tục luật định và giải trình, làm rõ sự cần thiết áp dụng cho cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, xác định cụ thể mức độ ưu đãi, phạm vi thu nhập được hưởng và bảo đảm tính công bằng với các hoạt động kinh doanh khác”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.