Kiến nghị gỡ vướng giá điện cho trung tâm dữ liệu 2,1 tỷ USD tại TP.HCM

(VTC News) -

Theo Ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp TP.HCM (HEPZA), tháng 7 vừa qua, Trung tâm dữ liệu AI Factory tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung xã Cũ Chi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,1 tỷ USD.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng số và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư của TP.HCM.

Nhưng theo HEPZA, việc chưa thống nhất giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu của TP.HCM đang gây khó khăn cho quá trình triển khai dự án AI Factory.

Ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu SGI-HCM Campus 2,1 tỷ USD.

Nếu áp dụng giá điện kinh doanh thay cho giá điện sản xuất sẽ làm tăng đáng kể chi phí vận hành, ảnh hưởng đến phương án tài chính, khả năng bố trí nguồn vốn và tiến độ khởi công dự án.

Tại Hội nghị kinh tế xã hội 9 tháng gắn với triển khai các dự án đầu tư, kích cầu trên địa bàn TP.HCM ngày 15/10, đơn vị này kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Điện lực TP.HCM rà soát, hướng dẫn áp dụng giá điện phù hợp. Đồng thời xin ý kiến Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nếu vượt thẩm quyền.

Dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung xã Cũ Chi (SGI-HCM Campus) là khu phức hợp trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo quy mô lớn đầu tư trên diện tích hơn 12 ha.

SGI-HCM Campus được định hướng phát triển như một tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô hàng đầu khu vực, có công suất 200MW IT load, khả năng vận hành 100.000 GPU.

Dự án do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital và VietinBank đầu tư, dự kiến khởi công trong quý cuối năm. Trước đó, dự án này đã có kế hoạch khởi công ngày 29/8 nhưng đã lùi thời gian.

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, cho biết từ đầu năm 2026, TP.HCM đã thu hút một loạt dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều dự án quy mô rất lớn.

Nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu tại TP.HCM đang là vấn đề được quan tâm đặc biệt (ảnh minh họa)

Hiện TP.HCM có 20 Trung tâm dữ liệu và 9 dự án Trung tâm dữ liệu đang đề xuất. Nổi bật nhất là các dự án tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi), Dự án của Tập đoàn G42 và các dự án tại Khu Công nghệ cao.

Cùng với việc gỡ khó nguồn điện cho các trung tâm dữ liệu, HEPZA cũng đề nghị đẩy nhanh loạt dự án siêu hạ tầng đang và sắp triển khai. Trong số này có Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ (hạ lưu), Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, với tổng vốn đầu tư đề xuất 204.658 tỷ đồng.

Song song đó là Thành phố sớm giao thẩm quyền quản lý nhà nước đối với Khu thương mại tự do TP.HCM gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, đồng thời phối hợp các sở ngành xử lý dứt điểm các vướng mắc về đơn giá đất, giá thuê đất tại các khu công nghiệp ngay trong những tháng cuối năm.

Khu thương mại tự do TP.HCM gắn với cảng biển Cái Mép Hạ được thành lập ngày 23/7/2026, với diện tích hơn 4.174 ha tại phường Tân Phước và Tân Hải.

Khu thương mại tự do TP.HCM được phân làm 3 khu chức năng, với 8 phân khu có vị trí liền kề. Lộ trình phát triển được chia thành các giai đoạn, trong đó 2026-2030 đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư; giai đoạn 2031-2035 vận hành toàn diện và sau 2035 tập trung phát triển mạnh toàn diện kinh tế biển.