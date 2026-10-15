Sân bay Quảng Trị bay kỹ thuật lần đầu, sẽ khai thác thương mại từ tháng 3/2027

(VTC News) -

Ngày 15/10, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quảng Trị.

Chuyến bay do Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện bằng máy bay Cessna 208. Đây là dòng máy bay sử dụng động cơ tuabin cánh quạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên dụng.

Xuất phát từ sân bay Đồng Hới, máy bay Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở độ cao 300m và 600m, với tốc độ trung bình khoảng 220km/h. Trong quá trình bay, các thiết bị chuyên dụng lắp đặt trên máy bay ghi lại hình ảnh khu vực không phận, đặc biệt là các chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh.

Máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Cảng hàng không Quảng Trị thành công, an toàn. (Ảnh: L.H.T)

Dữ liệu thu thập được phục vụ công tác đánh giá điều kiện tĩnh không, xác định những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay tại sân bay Quảng Trị. Cùng với chuyến bay kỹ thuật, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Đây là bước quan trọng trong quá trình kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật trước khi đưa sân bay vào khai thác. Sau chuyến bay, dự án tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện những điều kiện liên quan theo quy định.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được khởi công vào tháng 7/2024, triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư.

Cảng hàng không Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt, có quy mô hơn 316 ha. Sau hơn 2 năm triển khai, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt trên 80%.

Trong đó, đường cất, hạ cánh, sân đỗ cùng các hạng mục phụ trợ, sơn kẻ tín hiệu, dải bảo hiểm dọc đường băng và đường lăn đã hoàn thành thi công. Khu vực nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang tiếp tục được hoàn thiện, với khối lượng đạt trên 90%.

Thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, hoàn thiện và bàn giao mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt hệ thống thiết bị quản lý, điều hành bay và thiết bị ngoại trường.

Sau chuyến bay kiểm tra tĩnh không vào ngày 15/10, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quy trình khai thác, thực hiện các thủ tục cấp phép theo quy định.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đang trao đổi, đàm phán với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án tổ chức quản lý, vận hành và khai thác sân bay trong giai đoạn 2027-2032.

Theo định hướng, dự án phấn đấu đưa vào vận hành thương mại trong tháng 3/2027, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy du lịch, logistics, thương mại và thu hút đầu tư, nhất là trong bối cảnh tỉnh có lợi thế kết nối trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, sân bay được nâng từ tiêu chuẩn cấp 4C lên cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Công suất thiết kế dự kiến đáp ứng khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.