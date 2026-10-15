(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia tài chính, ngân hàng, giá vàng giảm chưa đồng nghĩa đã rẻ; một nhịp điều chỉnh cũng chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn thay đổi. Vì thế, quyết định mua hay bán vàng cần dựa trên mục tiêu tích lũy, nhu cầu tiền mặt và khả năng chịu rủi ro.

Vàng có vai trò đa dạng hóa danh mục và dự phòng trước những bất định, nhưng không tạo dòng tiền định kỳ. Hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào tỷ giá, chênh lệch giá trong nước với quốc tế và khoảng cách mua - bán. Vì vậy, vàng nên chiếm một tỷ trọng phù hợp trong tổng tài sản, được rà soát theo hoàn cảnh từng gia đình.

“Điều cần tránh là tâm lý FOMO - sợ bỏ lỡ cơ hội - dẫn đến mua đuổi khi giá tăng hoặc vội “bắt đáy” khi giá giảm. Người có tiền nhàn rỗi dài hạn có thể cân nhắc mua từng phần theo kế hoạch, sau khi bảo đảm quỹ dự phòng. Người đang nắm giữ nên đánh giá lại tỷ trọng, tránh bán tháo vì lo lắng, đồng thời không mua thêm liên tục chỉ để hạ giá vốn”, ông Huy chia sẻ.

Đặc biệt, theo ông Huy, nên tránh vay nợ để đầu tư vàng khi chi phí vốn cao. Lãi vay phát sinh đều đặn, trong khi lợi nhuận từ vàng không chắc chắn. Áp lực trả nợ có thể buộc nhà đầu tư bán vào thời điểm bất lợi, khiến một khoản đầu tư dài hạn trở thành gánh nặng tài chính.

Giá vàng liên tục giảm, nên mua hay bán? (Ảnh: Minh Đức).

Cũng theo ông, danh mục đầu tư cần được nhìn rộng hơn vàng. Mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện mang lại lựa chọn đáng cân nhắc cho người ưu tiên sự ổn định. Có thể chia tiền gửi theo kỳ hạn phù hợp với lịch chi tiêu, so sánh lãi suất và điều kiện rút trước hạn để chủ động thanh khoản.

Với cổ phiếu, nhà đầu tư có thể nghiên cứu doanh nghiệp có nền tảng tốt, quản trị minh bạch, dòng tiền lành mạnh và mức giá đã chiết khấu đáng kể so với giá trị hợp lý. Các chính sách hướng tới tăng trưởng hai con số mở ra cơ sở để tìm kiếm doanh nghiệp hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, triển vọng chính sách cần được kiểm chứng bằng đơn hàng, doanh thu và lợi nhuận; giá giảm sâu tự thân chưa bảo đảm cơ hội tốt.

“Trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể được xem xét nếu tổ chức phát hành có năng lực tài chính, lịch sử thanh toán tốt và thông tin minh bạch. Cần đánh giá dòng tiền trả nợ, điều khoản trái phiếu và khả năng chuyển nhượng; tài sản bảo đảm hay uy tín quá khứ không thay thế được năng lực thanh toán thực tế.

Với người có chuyên môn và kinh nghiệm, cơ hội kinh doanh phục vụ nhu cầu thực cũng đáng quan tâm. Nên thử nghiệm quy mô nhỏ, kiểm chứng khách hàng và kiểm soát vốn trước khi mở rộng. Sử dụng vốn tự có, phân bổ có chọn lọc và giữ dự phòng sẽ giúp mỗi người đón nhận cơ hội tăng trưởng một cách bền vững”, ông Huy đưa ra lời khuyên.

Còn theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, yếu tố chi phối lớn nhất đối với giá vàng hiện nay vẫn là tình hình địa chính trị. Trước đó, căng thẳng tại Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, kéo giá vàng tăng mạnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá vàng liên tiếp giảm. “Đà giảm của giá vàng khiến nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá cao phải ghi nhận khoản lỗ đáng kể. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh nếu các yếu tố hỗ trợ trước đây suy yếu thêm.

Vì thế, điều quan trọng nhất với người đang nắm giữ vàng là phải có kế hoạch quản trị rủi ro rõ ràng. Nhà đầu tư cần xác định trước mức thua lỗ tối đa có thể chấp nhận và tuân thủ nguyên tắc đó”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo chuyên gia của Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào diễn biến tăng, giảm ngắn hạn của giá vàng mà cần đưa ra quyết định dựa trên bức tranh rộng hơn về chu kỳ kinh tế và mục tiêu tài chính cá nhân.

Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự rõ rệt và đồng đều, dù nhiều nước có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc phát tín hiệu hỗ trợ tăng trưởng. Đây là giai đoạn tâm lý phòng thủ và sự bất định trên thị trường tài chính còn khá lớn. Điều này có thể khiến giá vàng xuất hiện những nhịp biến động mạnh trong thời gian tới, thay vì hình thành xu hướng tăng hoặc giảm ổn định như nhiều người kỳ vọng.

Trong bối cảnh này, nếu đã mua vàng từ trước và có lãi, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ để chờ chu kỳ tăng dài hạn. Nếu lỡ mua ở vùng “đỉnh” hoặc dùng đòn bẩy tài chính, đây là lúc cần đánh giá lại áp lực dòng tiền. Nếu phải vay mượn để mua và chịu lãi suất, hãy cân nhắc cắt giảm tỷ trọng để bảo toàn vốn, hoặc chuyển dịch một phần tài sản sang các kênh an toàn khác nếu cần dùng cho các kế hoạch tài chính quan trọng.

Phương án phù hợp với người nắm giữ vàng là có thể là chốt lời từng phần, chuyển dần tài sản sang tiền gửi hoặc các kênh có độ ổn định cao hơn để đảm bảo dòng tiền. Song song đó, nhà đầu tư vẫn có thể giữ lại một phần vàng như lớp tài sản phòng vệ cho danh mục tổng thể.