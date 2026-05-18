Hà Nội bàn giao hồ sơ phương án tuyến Quốc lộ 1A quy mô 10 làn xe

Sáng 18/5, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ phương án vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao Vành đai 1 (hầm Kim Liên) đến nút giao Cầu Giẽ.

Tuyến đường thuộc dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị dài khoảng 36,3km, đi qua 8 phường gồm: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và 10 xã: Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Đại diện các đơn vị dự hội nghị bàn giao hồ sơ phương án vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao Vành đai 1 (hầm Kim Liên) đến nút giao Cầu Giẽ.

Tuyến đường được cải tạo, chỉnh trang thành trục chính đô thị với quy mô mặt cắt 90m, gồm 10 làn xe chính và đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe.

Toàn tuyến có 11 nút giao thông chính, kết nối với các tuyến Vành đai 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 cùng nhiều trục giao thông quan trọng của Thủ đô.

Sơ đồ hướng tuyến đường thuộc dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Dự án sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3km.

Tuyến đường được xây dựng hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với các đại đô thị (Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...), cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải một cách thuận lợi, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đi qua.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Mặt cắt ngang điển hình của tuyến Quốc lộ 1A sau khi được cải tạo, chỉnh trang.

Dự án góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, giữa các khu vực của thành phố, từ đó hạn chế ùn tắc giao thông khu vực dự án đi qua.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP là Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại tổng hợp Hoàng Vân - Công ty Cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.