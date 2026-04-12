Phi hành gia Artemis II - 'những nhà thơ' truyền tải cảm hứng về không gian

Các phi hành gia khi chuẩn bị tái nhập khí quyển.

Sứ mệnh Artemis II không chỉ là một chuyến bay thử nghiệm; nó là "điểm uốn" chiến lược trong hành trình đưa nhân loại trở lại vùng lân cận của Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ. Laurie Leshin, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL), khẳng định trong buổi họp báo sau sự kiện: "NASA đã chứng minh rằng những mục tiêu đầy tham vọng là xứng đáng để theo đuổi và có thể truyền cảm hứng cho thế giới".

Đằng sau vinh quang của cỗ máy là sự bền bỉ của bốn cá nhân trực tiếp đối mặt với bóng tối sâu thẳm của không gian.

Phi hành đoàn gồm Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen trở về trong tình trạng thể chất và tinh thần xuất sắc. Các bác sĩ hàng không mô tả họ "hạnh phúc và khỏe mạnh", trong khi quản lý chương trình Howard Hu nhấn mạnh rằng sự gắn kết của họ là một hệ thống thiết yếu: "Bạn có thể quan sát cách họ vận hành tàu Orion nhịp nhàng suốt 10 ngày qua; đó là sự làm việc nhóm và tình đồng đội đáng kinh ngạc".

Phi hành gia NASA Reid Wiseman, chỉ huy Artemis II và phi hành gia CSA (Cơ quan Vũ trụ Canada) Jeremy Hansen, chuyên gia sứ mệnh Artemis II, trò chuyện với Quản trị viên NASA Jared Isaacman trên sàn đáp của USS John P. Murtha.

Sau khi tiếp nước, phi hành đoàn được ghi nhận có tinh thần rất tích cực, trong đó Victor Glover xuất hiện với nụ cười rạng rỡ ngay trên mép trực thăng, thể hiện trạng thái phấn chấn và sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm. Họ được đánh giá là những người giao tiếp xuất sắc, thậm chí “gần như những nhà thơ” trong cách truyền tải cảm hứng về không gian.

Về quá trình hồi phục, cả đội dự kiến sẽ trở về Houston để đoàn tụ cùng gia đình trong vòng 12 đến 24 giờ.

Sự an toàn của phi hành đoàn được đảm bảo nhờ quy trình thu hồi chính xác tuyệt đối trên tàu USS John P. Murtha. Sau hành trình khoảng 1.126.919 km, tàu Orion đã hạ cánh với độ chính xác ấn tượng. Giám đốc bay Rick Frand cho biết tàu đạt vận tốc cực đại khoảng 39.684 km/h, chạm mục tiêu góc quỹ đạo với sai số chỉ 0,4% và hạ cánh lệch mục tiêu chưa đầy 1,6 km.

Trong sứ mệnh Artemis II, phi hành đoàn cùng đội ngũ vận hành đã vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật và điều kiện khắc nghiệt để hoàn thành chuyến bay thử nghiệm mang tính lịch sử. Trong quá trình bay, họ phát hiện một vấn đề rò rỉ tại cụm kiểm soát áp suất trên tàu Orion, đồng thời trước khi bước vào giai đoạn nhập khí quyển còn xuất hiện các trục trặc liên quan đến cảm biến và những cảnh báo từ hệ thống đẩy.

Sau khi hạ cánh, hệ thống liên lạc cũng gặp sự cố chưa xác định, buộc đội ngũ kỹ thuật phải nhanh chóng xử lý để đảm bảo quá trình bàn giao vận hành. Khi quay trở lại Trái Đất, phi hành đoàn trải qua khoảng 6 phút mất liên lạc hoàn toàn do tàu bị bao phủ bởi lớp plasma nhiệt độ cực cao, tạo nên giai đoạn đầy căng thẳng khi mọi hoạt động phải dựa hoàn toàn vào khả năng tự vận hành của con tàu.

Trong suốt hành trình, họ đã di chuyển quãng đường hơn khoảng 1.126.000 km và đạt khoảng cách xa nhất khoảng 406.685 km so với Trái Đất, đồng thời chịu đựng vận tốc cực đại khoảng 39.684 km/h trước khi giảm tốc mạnh xuống còn khoảng 26 km/h khi bung dù hạ cánh.

Những hình ảnh ấn tượng quan sát từ Artemis II. (Ảnh: NASA)

Quy trình xử lý tàu Orion sau sứ mệnh Artemis II được triển khai liên tục từ biển vào đất liền với nhiều bước phối hợp chặt chẽ. Ngay sau khi hạ cánh, tàu được thu hồi và đưa vào khoang của tàu USS John P. Murtha để tiến hành kiểm tra sơ bộ, trong đó các chuyên gia đánh giá nhanh tình trạng tấm khiên nhiệt dựa trên dữ liệu và hình ảnh do thợ lặn ghi lại dưới nước. Sau đó, module được vận chuyển về Trung tâm Vũ trụ Kennedy để thực hiện các bước xử lý chuyên sâu, bao gồm khử độc hệ thống, đặc biệt là loại bỏ hydrazine nhằm đảm bảo an toàn.