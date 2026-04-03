Phạt 17 triệu đồng nhóm 'quái xế' gây náo loạn đường phố Quảng Trị trong đêm

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm hàng loạt lỗi khi tham gia giao thông vào đêm khuya.

Cụ thể, khoảng 21h30, ngày 2/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an phường Đồng Hới tổ chức tuần tra, kiểm soát tại một số tuyến phố ở phường Đồng Hới.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nhóm 6 thanh thiếu niên vi phạm.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 6 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi điều khiển phương tiện vi phạm hàng loạt lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3...

Lực lượng công an sau đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi nói trên. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 17 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương.

Cách đây gần 20 ngày, Công an xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị), cũng củng cố tài liệu, chứng cứ để chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý nhóm 11 thanh thiếu niên sử dụng hung khí chém vào cánh tay trái của người dân địa phương.

Trước đó, Công an xã Nam Trạch nhận tin báo của người dân việc, khoảng 23h30 ngày 9/3, anh Ngô Minh Đức cùng nhóm bạn gồm 4 người (đều trú tại xã Nam Trạch) đang di chuyển trên trên tuyến đường ở địa phương thì bị nhóm thanh niên lạ mặt mang theo hung khí rượt đuổi, chém.

Anh Ngô Minh Đức bị thương ở cánh tay trái và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Trạch nhanh chóng triển khai lực lượng thực hiện xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập những người liên quan.

Bước đầu, Công an xã Nam Trạch xác định, nhóm 11 thanh niên liên quan đến vụ việc nói trên gồm: H.T.Đ (SN 2010), N.H.N (SN 2008), N.Q.P (SN 2009), V.N.H (SN 2009), N.L.A.T (SN 2007), C.N.H (SN 2007), P.L.B (SN 2008), C.V.Đ (SN 2009), N.T.V (SN 2008) cùng trú tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị) và N.N.T (SN 2009), N.K.T (SN 2008) cùng trú tại xã Nam Trạch.