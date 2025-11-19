Tóm gọn nhóm ‘quái xế’ náo loạn đường phố Hà Nội sau phản ánh của VTC News

(VTC News) -

Sau phản ánh của Báo Điện Tử VTC News, ngày 18/11, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng "quái xế" điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu và bốc đầu trên nhiều tuyến phố.

Các đối tượng "quái xế" tại cơ quan công an.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, trong một tuần (từ 10/11 đến 16/11), vào khung giờ khoảng 23h đến 4h, dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xã Đàn, hầm Kim Liên…, nhiều thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, phóng xe thành đoàn với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng.

Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, tình trạng này xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Nhiều nhóm tụ tập trên các tuyến đường lớn, liên tục rú ga, làm mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

"Tối nào cũng vậy, nhất là cuối tuần, họ lại rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm và ồn ào đến mức tôi nhiều lần mất ngủ”, chị Thu Hà, người dân sinh sống trên đường Trường Chinh, bức xúc nói.

Hình ảnh nhóm "quái xế" náo loạn đường phố được PV Báo Điển Tử VTC News ghi nhận.

Các nhóm thường tụ tập theo đoàn 5-10 xe, dàn hàng ngang, bấm còi inh ỏi và so kè tốc độ. Trong đó nhiều đối tượng còn cố tình phóng nhanh ngược chiều, bốc đầu xe máy và livestream lên mạng xã hội để khoe "chiến tích".

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc.