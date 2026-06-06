Phá đường dây mua bán vũ khí nguy hiểm nguỵ trang bằng 'súng thông bồn cầu'

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Trần Doãn Định (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Phú, Phú Thọ) và Bùi Văn Tư (SN 1984, trú tại xã Đại Đồng, Phú Thọ) có hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại.

Cơ quan công an làm việc với Yang Yifeng (người Trung Quốc).

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra triệu tập các đối tượng làm việc, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại.

Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế, có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Nhã Nam, Bắc Ninh) và vợ là Quách Thị Giang (SN 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn) là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư.

Về nguồn gốc, Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại 1 cửa hàng tại xã Hoàng Văn Thụ do Yang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ.

Tang vật thu giữ.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là phương thức hoạt động mới của các đối tượng. Thay vì giao dịch trực tiếp như trước đây, toàn bộ quá trình mua bán được thực hiện trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội TikTok và Zalo.

Các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như "súng thông bồn cầu", "đồ áp lực hơi", "dụng cụ săn bắn" nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Kết quả giám định xác định, các khẩu súng thu giữ là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an xác định đường dây này đã tiêu thụ hàng trăm đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan.

Đây là loại vũ khí có khả năng gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người nếu bị sử dụng vào mục đích phạm tội, giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối trật tự công cộng.