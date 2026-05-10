Iran phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột

Ngày 10/5, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin: "Phản hồi của Iran đối với dự thảo mới nhất do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột đã được chuyển đến Washington thông qua nhà trung gian hòa giải người Pakistan".

Tuy nhiên, thông báo không nêu chi tiết về phản hồi của Iran ngoài việc nhấn mạnh: “Theo khuôn khổ đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đột trong khu vực".

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel. (Ảnh: Getty)

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, Tổng thống Iran đưa ra những tuyên bố đầy thách thức trên mạng xã hội về triển vọng đàm phán hoà bình đối với cuộc xung đột ở Trung Đông: “Chúng ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù và nếu có cuộc thảo luận về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui. Mục tiêu chính là bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia".

Tương tự, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, nghị sỹ Ebrahim Rezaei nhấn mạnh: "Thời gian đang chống lại người Mỹ. Việc họ không hành động liều lĩnh và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ tự gây ra là điều có lợi cho họ. Lựa chọn tốt nhất là đầu hàng và nhượng bộ. Các bạn phải thích nghi với trật tự khu vực mới”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cũng cho rằng Mỹ chọn "thử vận ​​may với Iran vĩ đại và hùng mạnh, giờ các bạn phải chấp nhận hậu quả".

Hiện tại, hoạt động cắt internet ở Iran đã bước sang tháng thứ ba và chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào nó sẽ kết thúc. Trong khi đó, tình trạng mất điện hiện kéo dài hơn 17 giờ 04 phút.

"Biện pháp chưa từng có tiền lệ này đã bước sang tháng thứ ba mà không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được khôi phục rộng rãi hơn khi chính quyền vẫn cấm người dân truy cập internet quốc tế", tổ chức giám sát internet độc lập NetBlocks thông tin.

Iran nhiều lần sử dụng biện pháp cắt mạng internet trong thời kỳ bất ổn khi quyền truy cập internet toàn cầu bị hạn chế nghiêm trọng hoặc hoàn toàn bị cắt, khiến nhiều trang web và ứng dụng nước ngoài không thể truy cập được.

Trong đợt cắt điện diện rộng, chính quyền thường duy trì hoạt động một phần mạng nội địa, cho phép truy cập vào dịch vụ ngân hàng và chính phủ địa phương trong khi cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.