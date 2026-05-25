Ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên CLB Thái Lan

Câu lạc bộ Kanchanaburi (Thái Lan) thông báo bổ nhiệm ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên trưởng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại công việc huấn luyện sau hơn 3 năm kể từ ngày chia tay đội tuyển Việt Nam.

"Ông Park Hang Seo gặt hái nhiều thành công khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong suốt 5 năm tại vị. Ông từng đưa đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018, giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games các năm 2019 và 2021, đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2018, xếp hạng tư ASIAD 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022", kênh truyền thông chính thức của câu lạc bộ Kanchanaburi giới thiệu về ông Park Hang Seo.

Ông Park Hang Seo tái xuất ở Thái Lan.

Tại câu lạc bộ Thái Lan, ông Park Hang Seo có 2 trợ lý đồng hương là Roh Yeong-su và Lee Jung-soo - từng làm việc ở đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Ông Lee Jung-soo gia nhập Kanchanaburi cách đây vài tháng để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn cuối của mùa giải Thai League 2025-2026.

Kanchanaburi là đội cuối bảng Thai League mùa giải vừa rồi và phải xuống hạng Thai League 2. Huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiệm vụ đưa câu lạc bộ này quay trở lại hạng đấu cao nhất.

Sau khi hết hợp đồng với VFF đầu năm 2023, ông Park Hang Seo vẫn làm việc ở Việt Nam. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đồng thời làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh.

Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho học trò cũ Kim Sang-sik - người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ một trong những yếu tố quan trọng giúp ông hòa nhập nhanh và có thành tích sớm với đội tuyển Việt Nam chính là sự tư vấn của ông Park.

Ngày 9/4/2025, ông Park Hang Seo được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đóng vai trò cố vấn quan trọng trong các quyết định liên quan đến đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cũng như nâng cao hình ảnh bóng đá xứ kim chi.