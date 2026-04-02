Ông Nguyễn Văn Tuấn trở lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX

Theo thông báo từ Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX), tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1984, là Cử nhân thương mại quốc tế và tài chính, ngân hàng. Ông từng là lãnh đạo cấp cao tại hàng loạt công ty như Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Fecon (2013-2018), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện (tháng 9/2016 - 4/2018), Thành viên HĐQT Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam (tháng 3/2016- tháng 4/2019), Chủ tịch HĐQT CTCP Kho vận miền Nam (từ tháng 4/2016 - tháng 4/2019). Ông chính thức gia nhập GELEX từ tháng 9/2016 và đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại GELEX, cũng như các công ty trong hệ thống tập đoàn.

Đáng chú ý, ông Tuấn từng có giai đoạn là Chủ tịch HĐQT GELEX từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2020.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX (Ảnh: GELEX).

Sau 10 năm, dưới sự dẫn dắt của ông Tuấn và Ban Lãnh đạo GELEX, doanh nghiệp đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị điện, với chiến lược tăng trưởng thông qua M&A có chủ đích và hiệu quả, áp dụng các thông lệ quản trị tốt và quản trị sản xuất hiện đại, đầu tư Capex có trọng tâm và thực hiện tái cấu trúc kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và danh mục đầu tư của Tập đoàn.

Đến nay, GELEX đã chuyển đổi toàn diện và trở thành tập đoàn đầu tư được đánh giá cao trong các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế, như: thiết bị điện, hạ tầng tiện ích điện nước, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, bất động sản thương mại và công nghiệp, vật liệu xây dựng và tài chính ngân hàng.

Năm 2025, GELEX đạt doanh thu hợp nhất 39.513 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.621 tỷ đồng, mức kết quả cao nhất kể từ khi hoạt động, tạo nền tảng tài chính quan trọng cho các bước đi chiến lược kế tiếp.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất vươn lên mức 44.712 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số ở các mảng kinh doanh cốt lõi. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được ấn định ở mức 3.615 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch tài chính này, GELEX xác định chiến lược hoạt động tập trung vào 4 trụ cột chính bao gồm công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính. Các lĩnh vực này được ban lãnh đạo đánh giá có dư địa phát triển dài hạn và hoàn toàn phù hợp với chu kỳ phục hồi của nền kinh tế chung.

Sự trở lại lần này của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn có ý nghĩa đặc biệt khi 2026 là năm đầu tiên trong giai đoạn phát triển mới (2026 - 2030) của tập đoàn.