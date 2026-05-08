Nhiều người khiêng ô tô cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm xe ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Trưa 8/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe đạp điện khiến một nữ sinh bị thương.

Người dân khiêng chiếc ô tô lên để giải cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm xe sau vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h20 cùng ngày trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, ô tô con biển kiểm soát 49A-829.94 do ông Đậu Thanh Thự (58 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) điều khiển, đi trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng vào trung tâm phường 1 Bảo Lộc.

Khi đến khu vực ngã ba giao với đường Hoàng Văn Thụ, xe ô tô xảy ra va chạm với xe đạp điện do em T.G.A (học sinh lớp 9) điều khiển, chở theo em gái ruột là T.N.M.A (học sinh lớp 8).

Vụ va chạm khiến em T.N.M.A mắc kẹt dưới gầm ô tô, còn người anh bị hất văng ra ngoài, chỉ bị xây xát nhẹ. Điều đáng nói, sau vụ tai nạn, nữ sinh này bị mắc kẹt dưới gầm ô tô không thoát ra được.

Nhiều người dân chứng kiến đã cùng nhau khiêng chiếc ô tô lên để cứu nữ sinh này ra ngoài và đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Theo các bác sĩ, nữ sinh nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi và đang được kiểm tra thêm các chấn thương liên quan.

Được biết, thời điểm gặp nạn, hai anh em đang trên đường đi học về. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Hà Nội. Khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt tuyến 48 mang biển số 29E-208.XX đi trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng đi cầu Chương Dương).

Khi qua khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội), xe buýt va chạm với xe máy do một người phụ nữ cầm lái.

Người dân nâng xe buýt cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Cú va chạm khiến xe máy và bị cuốn vào gầm xe buýt, nữ tài xế mắc kẹt và bị thương.

Nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cử cán bộ tới hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng xe buýt để giải cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe.

Bước đầu xác định nạn nhân bị gãy chân, gãy xương bả vai, gãy xương chậu và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tới khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng.