Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Khoảng 5h05 ngày 11/3, tại Km217+100 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Ninh Bình đi Hà Nội), đoạn qua phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe đầu kéo.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), thời điểm trên, ô tô con biển kiểm soát 18A-473.xx do anh V.D.H. cầm lái va chạm với xe đầu kéo biển số 36C-331.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 36R-022.xx do anh V.Đ.C. điều khiển.

Chiếc ô tô con bị lật úp và hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: Lê Huy)

Cú va chạm khiến ô tô con lật úp giữa đường, phần thân xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ từ phương tiện văng ra khắp mặt đường.

Dù chiếc xe bị “vò nát”, tài xế ô tô con đã tự chui ra khỏi phương tiện sau tai nạn và hoàn toàn không bị thương. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ô tô con không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý vụ tai nạn và làm rõ nguyên nhân.