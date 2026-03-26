Ô tô Lexus tông liên hoàn 5 xe rồi lật ngửa trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Video: Ô tô Lexus RX350 lao nhanh gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra khoảng 23h40 ngày 25/3, tại nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hoà, Hà Nội).

Thời điểm trên, ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K- 201.xx do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) cầm lái, chạy theo hướng từ Trung Kính đi Dương Đình Nghệ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Đến nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô này bất ngờ tăng tốc đâm vào ô tô biển số 30L-665.xx rồi lao sang làn ngược chiều tông liên hoàn 3 ô tô và 1 xe máy khác.

Sau cú tông liên hoàn, chiếc Lexus bị lật ngửa.

Ô tô Lexus lật ngửa sau khi gây tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến một tài xế xe máy bị gãy 2 chân và 2 tay, một người khác bị thương. Tại hiện trường, toàn bộ 6 phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra nồng độ cổn với tài xế gây tai nạn, bước đầu không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Xe máy hư hỏng nặng sau cú tông liên hoàn.