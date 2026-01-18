Người dùng đổi hướng mua sắm online, các nhà bán lẻ vẫn đua nhau mở siêu thị

(VTC News) -

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước đạt khoảng 7,01 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Con số này cho thấy sức mua đã nhộn nhịp trở lại.

Năm 2025 ghi dấu sự gia tăng mạnh mẽ trong việc mở rộng điểm bán mới của các doanh nghiệp bán lẻ trong nước.

Các ông lớn quyết liệt mở cửa hàng

WinCommerce là nhà bán lẻ có tốc độ mở cửa hàng nhanh chóng trong năm 2025. Tính đến 31/12/2025, nhà bán lẻ này đã có 4.592 điểm bán trên cả nước. Đáng chú ý nhất là chỉ trong tháng 12 đã có 161 cửa hàng mở mới, tức mỗi ngày hơn 5,3 cửa hàng được đưa vào vận hành.

Tính chung cả năm 2025, hệ thống này mở mới 764 cửa hàng, bỏ xa mục tiêu đặt ra đầu năm từ 400 - 700 cửa hàng tùy tình hình thị trường. Trong đó, có tới 602 cửa hàng thuộc mô hình nông thôn.

Nhà bán lẻ này đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới phân phối đạt khoảng 10.000 cửa hàng, hướng đến mỗi xã, thôn, bản đều có điểm bán.

"Thần tốc" hơn là Bách Hóa Xanh. Chỉ trong 11 tháng của năm 2025, đã có 721 cửa hàng mở mới, vượt kế hoạch đề ra trong cả năm là mở mới 600 cửa hàng và chính thức ra mắt tại miền Bắc sau gần 10 năm gia nhập thị trường.

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động, cho biết 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi Bách Hóa Xanh chính thức “Bắc tiến”, thực hiện mục tiêu mở mới 1.000 cửa hàng mỗi năm và đến năm 2030 đạt doanh thu 10 tỷ USD.

Saigon Co.op cũng mở mới khoảng 150 điểm bán trong năm 2025. Hệ thống này đã có khoảng 800 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

Doanh nghiệp nước ngoài không đứng ngoài cuộc

Central Retail - tập đoàn Thái Lan đang sở hữu các chuỗi GO!, Tops Market - đã có kế hoạch đầu tư khoảng 1,38 - 1,44 tỷ USD đến năm 2027, để phát triển mở rộng hệ thống phân phối tại thị trường Việt Nam.

Rất nhiều nhóm hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm vẫn người dùng lựa chọn cách mua sắm trực tiếp.

Tập đoàn này hiện có khoảng 330 siêu thị, cửa hàng tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước với diện tích bán lẻ đạt 1,3 triệu m².

Aeon - nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản đang vận hành 8 trung tâm mua sắm lớn; 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị cùng 45 siêu thị vừa và nhỏ và khoảng 210 cửa hàng tiện lợi, chuyên doanh - cũng dự kiến đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tại Việt Nam. Dự kiến đến 2030, chuỗi này sẽ tăng quy mô lên gấp 3 lần hiện nay và đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm khoảng 30%.

Lotte Mart thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc dù đi chậm hơn, cũng dự kiến mở thêm 2 trung tâm thương mại quy mô lớn và đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận đến năm 2030. Chuỗi này đang vận hành 15 siêu thị lớn tại nhiều tỉnh thành.

Song song với các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, các chuỗi cửa hàng tiện lợi như GS25, Circle K, 7 Eleven...tăng nhanh sự hiện diện tại các đô thị lớn, nhất là các tòa nhà chung cư, văn phòng, khu vực gần trường học...Trong đó, GS25 là chuỗi đang nhân khá nhanh số điểm bán, với mục tiêu đạt khoảng 700 cửa hàng vào năm 2027.

Ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam đầy tiềm năng. Việt Nam chính là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Aeon tại nước ngoài và vẫn còn dư địa rất lớn, do các kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm 12-15% thị phần.

Vì sao thương mại điện tử khó thay thế cửa hàng trực tiếp?

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tỷ lệ mua sắm qua kênh hiện đại sẽ liên tục tăng và có thể đạt mức khoảng 40% tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2030, tương đương 180 tỷ USD.

Tuy vậy, khảo sát mới nhất của Savills nhận định việc trải nghiệm mua sắm trực tiếp tại cửa hàng vẫn duy trì sức hút với khách hàng, bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử.

Cửa hàng trực tiếp với những trải nghiệm khác biệt vẫn là điểm đến không thể thay thế của người tiêu dùng.

Hiện các nhà bán lẻ đang chuyển chiến lược sang bán lẻ trải nghiệm và tạo sự khác biệt, nhất là với các trung tâm thương mại.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, bán lẻ trải nghiệm phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình chỉ tập trung vào mua-bán sang việc tạo ra những tương tác có chiều sâu và trải nghiệm hấp dẫn.

Điều này chỉ có cửa hàng trực tiếp mới làm được, bởi việc khuyến khích khách hàng ở lại lâu hơn và quay trở lại mua sắm thường xuyên được thông qua các cửa hàng có tính tương tác cao, mô hình workshop, khu ẩm thực và những trải nghiệm được chọn lựa kỹ lưỡng. Mua sắm online mới chỉ có hoạt động mua sắm thuần túy.

Ông Powell nói thêm điều này đang thể hiện rõ tại Việt Nam, khi nhóm Gen Z và Millennials hiện chiếm khoảng 60–70% lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại đô thị. Đây là nhóm có xu hướng ưu tiên trải nghiệm khám phá, tương tác và kết nối xã hội hơn là các giao dịch mua sắm đơn thuần.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cũng cho rằng dù thương mại điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong thị phần bán lẻ nhưng cửa hàng trực tiếp vẫn là điểm đến khó thay thế của người tiêu dùng.