Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh hội đồng trước cổng Trường THCS Bình Thuận, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong clip, nữ sinh liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nạn nhân.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: N.V)

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh hội đồng là D.T.K.B. (13 tuổi, học lớp 7A Trường THCS Bình Thuận).

Trong quá trình sinh hoạt tại trường vào khoảng một tuần trước, Đ.H.K.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7C Trường THCS Bình Thuận) có xảy ra va chạm, cãi vã và thách đố với B.

Sau đó, T. về kể lại sự việc này cho anh trai mình là Đ.H.M.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường). Trưa 11/4, sau khi tan học, K. rủ B.Q.Q. (15 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường) chặn và đánh B. ở cổng trường Trường THCS Bình Thuận.

B. bị thương tích ở vùng mặt, lưng và nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng. Gia đình đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và nhà trường.

Công an xã Vạn Tường đã làm việc với các học sinh liên quan, lấy lời khai để xác minh nguyên nhân, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.

Cách đây 2 tuần, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm thiếu niên túm tóc, kéo lê trên vỉa hè.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút, nữ sinh bị hành hung trong trạng thái hoảng loạn, liên tục dùng hai tay ôm chặt vùng đầu khi bị đánh tới tấp. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Qua tìm hiểu, nữ sinh bị đánh hội đồng tên T. (14 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bà Hà Thị Ngọc Hoa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết nhà trường đã nắm thông tin vụ việc qua mạng xã hội và đang xác minh. "Đây mới là thông tin vừa tiếp nhận, chưa thể khẳng định có phải học sinh của trường hay không. Tuy nhiên, ban giám hiệu đang khẩn trương xác minh và sẽ phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc", bà Hoa cho biết.