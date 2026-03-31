Nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng, kéo lê trên vỉa hè

Từ hôm qua (30/3), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm thiếu niên túm tóc, kéo lê trên vỉa hè.

Nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút, nữ sinh bị hành hung trong trạng thái hoảng loạn, liên tục dùng hai tay ôm chặt vùng đầu khi bị đánh tới tấp. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh hội đồng tên T. (14 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bà Hà Thị Ngọc Hoa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết nhà trường đã nắm thông tin vụ việc qua mạng xã hội và đang xác minh. "Đây mới là thông tin vừa tiếp nhận, chưa thể khẳng định có phải học sinh của trường hay không. Tuy nhiên, ban giám hiệu đang khẩn trương xác minh và sẽ phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc", bà Hoa cho biết.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Sơn Trà thông tin thêm, địa phương cũng mới tiếp nhận vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và đang tổ chức xác minh.