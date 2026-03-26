Tước danh hiệu CAND với hai cán bộ liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Tối 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt - Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh - cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long - nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Đồng thời, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an nêu trên.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. (Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao)

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) về tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long mà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long là nạn nhân), mặc dù quá trình giải quyết vụ việc có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tối cao điều tra theo quy định pháp luật.