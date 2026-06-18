Nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam nhậm chức

(VTC News) -

Hôm 18/6, bà Jennifer Wicks đã tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Trước đó, bà Jennifer Wicks được thượng viện phê chuẩn làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiệm kỳ tiếp theo hồi tháng 5, thay thế ông Marc Knapper.

Theo báo cáo gửi Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, bà Jennifer Wicks là Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm Tổng thống từ tháng 11/2012 dưới thời bốn chính quyền Tổng thống khác nhau. Trong vai trò này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại vị trí này, bà đã hỗ trợ khoảng 1.000 ứng viên cho các vị trí lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao cần được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn.

Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm trong chính phủ Mỹ, bà từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao, bao gồm: Chánh Văn phòng tại Văn phòng Nguồn lực Hỗ trợ Đối ngoại Mỹ; Cố vấn cao cấp phụ trách các vấn đề lập pháp và công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quản lý; và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Hành chính.

Ngoài ra, bà Wicks còn là huấn luyện viên điều hành về lãnh đạo bán thời gian tại Trường Lãnh đạo và Quản lý thuộc Trung tâm Đào tạo Đối ngoại Quốc gia.

Bà Wicks bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ Mỹ cùng Lục quân Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc, sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho quân đội tại Hawaii và Virginia.

Bà được đánh giá là một nhà lãnh đạo đổi mới và có tư duy chiến lược, từng dẫn dắt thành công nhiều sáng kiến lớn mang tính liên ngành, trong đó có việc hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao nhằm phản ánh chính xác hơn môi trường ngoại giao đang thay đổi trên toàn thế giới. Bà cũng giữ vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và triển khai quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống tại Bộ Ngoại giao.

"Kinh nghiệm trước đây của bà trong phối hợp liên ngành, quan hệ lập pháp, cùng sự hiểu biết sâu rộng về các vấn đề chính sách và quản lý khiến bà trở thành ứng viên phù hợp cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam", theo báo cáo.