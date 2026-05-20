Nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được thượng viện phê chuẩn là ai?

Ngày 19/5, thông báo đăng trên trang web của Thượng viện Mỹ cho biết, bà Jennifer Wicks McNamara được phê chuẩn làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiệm kỳ tiếp theo, thay thế ông Marc Knapper.

Theo báo cáo gửi Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, bà Jennifer Wicks McNamara là Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm Tổng thống từ tháng 11/2012 dưới thời bốn chính quyền Tổng thống khác nhau. Trong vai trò này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại vị trí này, bà đã hỗ trợ khoảng 1.000 ứng viên cho các vị trí lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao cần được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn.

Là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm trong chính phủ Mỹ, bà từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao, bao gồm: Chánh Văn phòng tại Văn phòng Nguồn lực Hỗ trợ Đối ngoại Mỹ; Cố vấn cao cấp phụ trách các vấn đề lập pháp và công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quản lý; và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Hành chính.

Ngoài ra, bà Wicks còn là huấn luyện viên điều hành về lãnh đạo bán thời gian tại Trường Lãnh đạo và Quản lý thuộc Trung tâm Đào tạo Đối ngoại Quốc gia.

Bà Wicks bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ Mỹ cùng Lục quân Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc, sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho quân đội tại Hawaii và Virginia.

Bà được đánh giá là một nhà lãnh đạo đổi mới và có tư duy chiến lược, từng dẫn dắt thành công nhiều sáng kiến lớn mang tính liên ngành, trong đó có việc hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao nhằm phản ánh chính xác hơn môi trường ngoại giao đang thay đổi trên toàn thế giới. Bà cũng giữ vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và triển khai quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống tại Bộ Ngoại giao.

"Kinh nghiệm trước đây của bà trong phối hợp liên ngành, quan hệ lập pháp, cùng sự hiểu biết sâu rộng về các vấn đề chính sách và quản lý khiến bà trở thành ứng viên phù hợp cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam", theo báo cáo.

Bà Jennifer Wicks McNamara tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12/2025.

Trong điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12/2025, Jennifer Wicks McNamara trình bày định hướng nếu được phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Jennifer Wicks tự mô tả mình là “một cô gái vùng Trung Tây” lớn lên tại bang Minnesota trong gia đình có cha mẹ là giáo viên trường công, những người đã truyền cho bà tinh thần làm việc chăm chỉ và phụng sự công chúng.

Trong phần trình bày về Việt Nam, bà nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược đặc biệt đối với Mỹ, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Washington trong khu vực.

Bà nhận định: “Một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và có khả năng chống chịu là điều phù hợp với lợi ích của Mỹ".

Jennifer Wicks nhắc lại việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023. Nếu được phê chuẩn, bà cho biết sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác quốc phòng – an ninh, thương mại – đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bà đặc biệt nhấn mạnh các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước, cho biết với sự hỗ trợ của Quốc hội Mỹ, Washington đã phối hợp với Việt Nam xử lý khoảng 700.000 vật liệu nổ chưa phát nổ, hỗ trợ một triệu người khuyết tật và xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng và căn cứ không quân Biên Hòa.

Theo bà, Việt Nam cũng đã hỗ trợ quan trọng cho việc hồi hương hài cốt hơn 1.000 binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Về an ninh khu vực, bà đề cập tới lợi ích chung giữa hai nước trong việc duy trì ổn định khu vực và ứng phó với các hành vi gây hấn trên Biển Đông. Bà cũng nhắc tới Đối thoại Thực thi pháp luật và An ninh Mỹ - Việt lần thứ hai nhằm tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.

Trong lĩnh vực kinh tế, bà cho rằng thương mại song phương tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây nhưng còn mất cân bằng. Bà cam kết sẽ thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường công bằng hơn cho hàng hóa và dịch vụ Mỹ, bao gồm công nghệ, năng lượng và nông sản; đồng thời hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và khuyến khích đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ.

Jennifer Wicks cũng đề cập cộng đồng người Mỹ gốc Việt hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước.