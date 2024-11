Noo Phước Thịnh: Tôi không hạ bệ ai nhưng cũng không để ai làm tổn thương mình

(VTC News) -

Xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình Master of Master, Noo Phước Thịnh gây chú ý khi có những chia sẻ về con đường nghệ thuật của bản thân. Sau 15 năm đi hát, Noo Phước Thịnh hiện là ca sĩ nổi tiếng, sở hữu khối tài sản lớn.

Trước những ý kiến cho rằng Noo Phước Thịnh là "người may mắn, không làm gì cũng thành công", anh nói có được thành quả như ngày hôm nay là do lòng kiên định và biết cách đối mặt với áp lực. Với anh sự kiên định không chỉ là thái độ đối với sự nghiệp mà còn là cách đối diện với dư luận.

"Kiên định là điều khó nhất trên con đường nghệ thuật. Không ai ép bạn làm cả. Bạn làm vì bạn muốn, vì bạn tin, và điều đó mới thật sự đáng giá", Noo Phước Thịnh tâm sự.

Nam ca sĩ tâm sự, trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng luôn chọn cách đối mặt để biến khó khăn thành sức mạnh. Nhìn lại quãng đường nghệ thuật, anh khẳng định đã không ngừng nỗ lực để thay đổi từ người mẫu ảnh trở thành ca sĩ được khán giả yêu mến.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Tuy nhiên Noo Phước Thịnh không phủ nhận bản thân là người may mắn bởi con đường đến với nghệ thuật có nhiều thuận lợi, song anh quan niệm may mắn chính là áp lực.

"May mắn chỉ ở mức độ nào đó, vẫn cần có sự nỗ lực. Được xem là ca sĩ có nhiều may mắn thì mình phải cố chứng minh thực lực của mình, vượt qua rào cản và rào cản lớn nhất là may mắn quá.

Tôi luôn nghĩ suôn sẻ quá rồi cái gì sẽ đến đây, đoạn đường sau phải nỗ lực rất nhiều, nếu không sẽ bị đào thải ngay lập tức. Tôi không ngừng nỗ lực xuyên suốt 15 năm vì không thể may mắn mãi", anh giải thích.

Noo Phước Thịnh thừa nhận là người may mắn trong nghề.

Đáng chú ý, khi nhắc đến “bạo lực ngôn từ", Noo Phước Thịnh tâm sự rằng anh đã đối mặt với rất nhiều định kiến trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Dù vậy nam ca sĩ đã học được cách bảo vệ bản thân và giữ thái độ tích cực.

"Khi lên tiếng, tôi không muốn tổn thương ai nhưng cũng không muốn để cho người khác làm tổn thương mình quá nhiều. Tôi muốn sống là chính mình, nói lên tiếng nói của mình nhưng trong khuôn khổ cho phép.

Có thể nhiều người sẽ không quen nhưng hãy cho Noo sống cuộc sống của mình. Tôi không hạ bệ hoặc xem thường một ai, nhưng không để người khác làm tổn thương mình", anh tâm sự.

Noo Phước Thịnh đã có 15 năm làm nghệ thuật.

Nói đến từ khóa "ngôi sao", Noo Phước Thịnh khẳng định một ca sĩ có là ngôi sao hay không do khán giả đánh giá.

"Ánh sáng đẹp nhất, lộng lẫy nhất của một ngôi sao là ánh sáng tự nhiên, không ai tạo ra ánh sáng ngôi sao đó cả, cũng không ai tự vỗ ngực xưng tên tôi là một ngôi sao cả, tất cả do khán giả yêu mến đánh giá", nam ca sĩ bộc bạch.

Nam ca sĩ thể hiện quan điểm sống đầu tiên là phải biết điều, có như thế mọi người bên cạnh mới ủng hộ.

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988, là một trong những sao nam tuổi rồng thành công, giàu có ở showbiz Việt. Anh bắt đầu đi hát từ cuối thập niên 2000 và gây được sự chú ý sau những lần hợp tác cùng Thuỷ Tiên, Đông Nhi. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, chất giọng đẹp, ấm áp đã giúp Noo Phước Thịnh trở thành giọng ca nhạc trẻ hàng đầu. Anh sở hữu loạt bản hit đình đám Xa em, Đổi thay, Quên, Thương nhau là điều anh không thể ngờ, Năm qua đã làm gì, Định mệnh,...