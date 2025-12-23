Petrovietnam phối hợp với các địa phương đưa phòng STEM vào vận hành

(VTC News) -

Theo ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam - Tập đoàn không dừng lại ở việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị, mà đang triển khai cách tiếp cận bài bản, dài hạn trong phát triển giáo dục STEM, trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành giáo dục và nhà trường để các phòng thực hành STEM được vận hành hiệu quả, thực chất, gắn với đổi mới phương pháp dạy và học trong trường phổ thông.

Petrovietnam tổ chức chương trình tập huấn triển khai Hệ thống phòng thực hành giáo dục STEM trên phạm vi cả nước.

Ngày 22/12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức chương trình tập huấn triển khai Hệ thống phòng thực hành giáo dục STEM trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là hoạt động kỹ thuật nhằm hướng dẫn sử dụng thiết bị, mà còn là bước đi quan trọng để đồng bộ hóa tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức giáo dục STEM tại các nhà trường được thụ hưởng chương trình.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Cụ thể, các lớp tập huấn trực tuyến toàn quốc diễn ra vào các ngày 22 - 23 và 29/12/2025, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của các trường học trên cả nước có thể tiếp cận nội dung một cách đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, Petrovietnam tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp tại 5 khu vực: Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Khánh Hòa và TP.HCM, kéo dài từ cuối tháng 12/2025 đến hết tháng 1/2026. Việc chia theo khu vực không chỉ giúp tăng tính tương tác, trao đổi trực tiếp giữa chuyên gia và giáo viên, mà còn tạo điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm triển khai STEM phù hợp với đặc thù từng vùng miền.

Không dừng lại ở các khóa tập huấn ngắn hạn, chương trình còn triển khai chuỗi 21 hội thảo chuyên đề về giáo dục STEM trong suốt năm 2026. Các hội thảo được tổ chức định kỳ 2 tuần một lần, trở thành diễn đàn kết nối giáo viên trên phạm vi cả nước, nơi cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp giảng dạy và lan tỏa những mô hình STEM hiệu quả trong thực tiễn nhà trường.

Thông qua chương trình, Petrovietnam kỳ vọng không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM bền vững, gắn giáo dục với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới.