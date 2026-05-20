EVNHANOI: Chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm và dịch vụ khách hàng

Hệ sinh thái số đa kênh, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chiến lược chuyển đổi số của EVNHANOI là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng đa kênh. Khách hàng hiện có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua nhiều nền tảng như website, ứng dụng di động, tổng đài chăm sóc khách hàng hay các kênh số khác.

Chuyển đổi số - Nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hệ sinh thái này được thiết kế đồng bộ, cho phép người dùng thực hiện trọn vẹn các dịch vụ điện trực tuyến, từ đăng ký cấp điện mới, thanh toán tiền điện, tra cứu chỉ số, đến theo dõi tình trạng sử dụng điện. Đáng chú ý, EVNHANOI đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 – cấp độ cao nhất hiện nay, giúp khách hàng không cần đến trực tiếp các điểm giao dịch.

Dễ dàng tiếp cận dịch vụ Cấp điện mới trung áp bằng hình thức trực tuyến.

Cùng với đó, việc triển khai rộng rãi công tơ điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt giúp nâng cao tính minh bạch, chính xác trong ghi nhận sản lượng điện. Khách hàng có thể chủ động giám sát mức tiêu thụ điện năng theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh hành vi sử dụng điện hợp lý hơn.

Lấy khách hàng làm trung tâm trong hành trình chuyển đổi sốChuyển đổi số tại EVNHANOI không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ. Tổng công ty xác định rõ mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, coi trải nghiệm của người dùng là thước đo cho hiệu quả chuyển đổi số.

EVNHANOI lấy khách hàng làm trung tâm

Từ định hướng đó, EVNHANOI đã không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua dữ liệu và các nền tảng số. Hệ thống chăm sóc khách hàng được tích hợp thông minh, cho phép tiếp nhận và xử lý yêu cầu nhanh chóng, đồng thời nâng cao khả năng tương tác hai chiều giữa ngành điện và người dân.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ như định danh cuộc gọi, chatbot hay tự động hóa quy trình giúp nâng cao độ tin cậy, hạn chế rủi ro lừa đảo, đồng thời tăng cường sự minh bạch trong giao tiếp với khách hàng. Những yếu tố này góp phần xây dựng niềm tin và hình ảnh chuyên nghiệp của Điện lực Thủ đô trong môi trường số.

Có thể thấy, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp EVNHANOI nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với nền tảng công nghệ ngày càng hoàn thiện cùng định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Điện lực Thủ đô đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội.