Những nghi thức kỳ lạ trong đêm tân hôn của người Trung Quốc

(VTC News) -

Đối với các cặp vợ chồng mới cưới người Trung Quốc thời xưa, có rất nhiều quy tắc mà họ nhất định phải tuân theo một cách cẩn thận trong đêm tân hôn, không được mắc bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất

Rải trái cây lên giường

Ngay khi cặp đôi bước vào phòng tân hôn, giường cưới thường đã được bao phủ bởi nhiều loại trái cây khác nhau. Những loại quả không phải được chọn một cách ngẫu nhiên mà phải mang nhiều ý nghĩa.

Thường người Trung Quốc sẽ chọn các loại quả như táo đỏ, nhãn, đậu phộng và hạt sen. Trong tiếng Hoa, phát âm của quả táo đỏ kết hợp với sen và động phậu tạo thành cách phát âm tương đối giống với từ "đứa trẻ cao quý". Hạt sen chứa nhiều hạt, tượng trưng cho nhiều đứa trẻ và phước lành. Với bốn loại trái cây rải rác trên giường, thông điệp "sinh con sớm" được gửi gắm, không phải bằng lời mà bằng hình ảnh.

Các loại hạt thường được rải lên giường cô dâu chú rể trong đêm tân hôn.

Nghi thức này thường được thực hiện vào một ngày giờ đẹp, hợp với tuổi của cô dâu, chú rể và được giao cho một người phụ nữ có phúc đức, gia đình êm ấm, vợ chồng hòa thuận và con cái đề huề làm.

Khi dắt cô dâu tới giường cưới, người này sẽ hỏi: "Cô dâu nhìn kìa, đây là gì?". Cô dâu phải trả lời cụm từ then chốt liên quan tới các loại hạt trên và từ ngày thường đồng âm của "trẻ nhỏ". Sau khi cô dâu nói điều này, đám đông bên cạnh bật cười còn cô dâu cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Cô dâu mới thường ngại ngùng khi nhìn các loại trái cây được rải trên giường.

Đè tay áo

Sau khi đám đông rút khỏi phòng tân hôn, cô dâu và chú rể còn phải thực hiện loạt nghi thức mang nhiều tính biểu tượng khác. Một trong số đó là họ sẽ ngồi cạnh nhau trên mép giường. Tiếp đến, chú rể phải ấn vạt tay áo trái của mình lên tay áo bên phải của cô dâu. Hành động này mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi, người vợ phải nghe theo sự sắp xếp của người chồng trong trong các vấn đề gia đình.

Từ góc nhìn ngày nay, quy tắc này có vẻ hơi phản cảm, nhưng trong phong tục hôn nhân cổ xưa của người Trung Quốc, đó là điều đương nhiên, không phải bàn cãi.

Uống rượu giao bôi

Vào thời xưa, các cặp tân lang - tân nương người Trung Quốc trong đêm tân hôn không uống rượu từ những chiếc cốc thông thường mà từ những chiếc muôi làm từ quả bầu khô.

Trước đó, người ta đã đem quả bầu bổ làm đôi theo chiều dọc để làm thành hai chiếc muôi nhỏ. Khi làm lễ hợp cẩn, cô dâu và chú rể mỗi người uống một chút rượu từ hai chiếc muôi đó.

Dụng cụ uống rượu làm từ quả bầu dành cho các cặp tân lang, tân nương.

Sau khi uống, họ sẽ ghép hai chiếc muôi làm từ một quả bầu đó lại với nhau, thành một thể thống nhất. Hành động này mang ý nghĩa rất sâu sắc: Hai người từ các gia đình khác nhau nhưng từ khoảnh khắc này trở đi đã hòa làm một.

Quả bầu có hình tròn và chứa nhiều hạt. Nó được coi là điềm lành cho sự thịnh vượng và mong muốn đông con nhiều cháu.

Vỏ quả bầu có vị đắng, chát, còn rượu có vị nồng ngọt. Khi cặp đôi cùng uống, nó biểu thị lời thề nguyện sẽ cùng nhau chia sẻ mọi cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống hôn nhân tương lai.

Ngày nay, để thuận tiện và tăng tính thẩm mỹ cho không gian tiệc cưới, người ta hiếm khi dùng dụng cụ uống rượu làm từ quả bầu. Thay vào đó cặp đôi thường chuyển sang dùng ly thủy tinh dáng bầu cổ điển hoặc ly pha lê cổ cao. Hành động múc rượu bằng muôi bầu được thay thế bằng nghi thức bắt chéo tay nhau để uống rượu. Tuy nhiên, ý nghĩa của hành động này vẫn không thay đổi.

Tân lang - tân nương uống rượu giao bôi.

Trong lễ cưới xưa của người Trung Quốc, giao bôi là nghi lễ được thực hiện cuối cùng, trong phòng tân hôn và chỉ có cô dâu, chú rể ở đó. Điều này mang ý nghĩa tất cả những sôi động, ồn ào được bỏ lại phía sau, kể từ đâu, cặp đôi sẽ có được cuộc sống bình yên bên nhau.