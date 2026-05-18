Những gương mặt đầu tiên ứng tuyển vai Võ Thị Sáu trong phim 'Đất Đỏ'

Tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, "Đất Đỏ" của đạo diễn Lê Văn Kiệt đang là dự án nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Vì lẽ đó, vai diễn nữ chính Võ Thị Sáu đặc biệt được chú ý hơn cả.

Theo ê-kíp, ngay khi thông tin đầu tiên được đăng tải, bộ phim lập tức thu hút nhiều sự chú ý với hơn 1.100 hồ sơ đăng ký.

Tại buổi casting đầu tiên của phim, không ít gương mặt đã quen thuộc với màn ảnh Việt đã xuất hiện, trong số đó là Lâm Thanh Mỹ.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ ngay khi đọc những thông tin đầu tiên về "Đất Đỏ", cô cảm thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt này. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, "nàng thơ phim Việt" hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim lần này.

Nhiều năm nổi tiếng trong vai trò diễn viên nhí, Ngân Chi tìm kiếm bước ngoặt trưởng thành bằng một vai diễn trong phim "Đất Đỏ".

Diễn viên Kim Khánh ăn mặc giản dị đến tham gia casting. Thời gian qua, cô gây chú ý khi góp mặt trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Là người dẫn dắt dự án, đạo diễn Lê Văn Kiệt mong mỏi tìm kiếm những nguồn năng lượng tươi trẻ, màu sắc riêng biệt. Anh nhắn nhủ các ứng viên tự tin, không nên áp lực và mong được gặp những gương mặt tiềm năng.

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng nữ chính Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào. Đây có thể là vai diễn để đời, nhưng cũng có thể ảnh hưởng quãng đường hoạt động nghệ thuật sau này của họ, nếu người diễn viên thể hiện không tốt.

“Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”, anh cho biết.

Chơi thân từ phim "Đất Rừng Phương Nam", bộ đôi Hạo Khang và Kỳ Phong cũng kỳ vọng tiếp tục kề vai sát cánh khi cùng đến thử vai trong dự án phim tiểu sử - lịch sử. Cả hai tham gia ứng tuyển cho tuyến nhân vật nam trong phim.

Trong những ngày tới, nhà sản xuất của phim kỳ vọng sớm tìm thấy các nhân vật Võ Thị Sáu, Hải, Lan, Chi… vừa vặn với mô tả trong kịch bản, đưa những chân dung con người bình dân miền Đất Đỏ từ lịch sử, từ trang kịch bản bước lên màn ảnh rộng.

Đất Đỏ (Red Earth) do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952- 2027).

Bộ phim định hướng khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma. Nhưng trước những bi kịch thời đại, cô bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc. Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.