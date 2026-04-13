Hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh rộng sau 30 năm

(VTC News) -

Sau hơn 30 năm kể từ những tác phẩm kinh điển, hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh Đất Đỏ (Red Earth). Phim được thực hiện bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt (người đứng sau thành công của Hai Phượng).

Dự án được khởi động nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày mất của nữ anh hùng Võ Thị Sáu (1952 - 2027), giúp thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn về một thời oanh liệt của dân tộc.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, kịch bản của phim không chỉ khắc họa hình tượng anh hùng mà còn vẽ nên chân dung của thiếu nữ 13 tuổi yêu đời.

"Phim không né tránh sự tàn nhẫn của chiến tranh. Khán giả sẽ được đưa trở về chiến khu Long Mỹ, vùng căn cứ Bà Rịa và đặc biệt là không gian ngạt thở tại 'địa ngục trần gian' Côn Đảo.

Ở đó, những khái niệm như 'chuồng cọp', 'chuồng bò' hay vôi bột không chỉ là bài học lịch sử, mà sẽ được tái hiện qua ngôn ngữ điện ảnh trải nghiệm - nơi sự bào mòn về thể xác và ý chí cách mạng va chạm dữ dội", đại diện nhà sản xuất tiết lộ.

Thời gian tới, đoàn làm phim sẽ mở cuộc tuyển chọn diễn viên trực tiếp tại TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ê-kíp sản xuất cho biết hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt phù hợp cả về diễn xuất lẫn tinh thần nhân vật. Đoàn phim cũng lưu ý về tiêu chuẩn chọn lựa diễn viên cho dự án điện ảnh đặc biệt này như diễn viên cần có sức khỏe tốt, sẵn sàng cho các cảnh quay đòi hỏi thể lực và sự lăn xả trong điều kiện bối cảnh khắc nghiệt (bùn lầy, khói lửa, địa đạo).

Bộ phim dự kiến bấm máy vào Quý 3/2026 và sẽ ra mắt khán giả vào năm 2027.

Di ảnh anh hùng Võ Thị Sáu được nhóm họa sĩ "Trái tim người lính Việt Nam" phục dựng năm 2025. Ảnh: BTC

Trước Đất Đỏ, từng có nhiều tác phẩm nghệ thuật từng lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng Võ Thị Sáu. Năm 1995, Hãng phim truyền hình TP.HCM từng sản xuất bộ phim Như một huyền thoại, tái hiện cuộc đời nữ anh hùng huyền thoại. Phim Người con gái đất đỏ (1976) của đạo diễn Lê Dân cũng lấy nguyên mẫu từ anh hùng Võ Thị Sáu, do NSƯT Thanh Loan đảm nhận vai chính.

Bên cạnh các bản điện ảnh, hình tượng chị Sáu còn khắc sâu trong tâm trí khán giả truyền hình qua sự hóa thân của NSND Thanh Thúy (phim Người con gái Đất Đỏ - 1994). Với giọng hát lay động và nét diễn tự nhiên ở tuổi 17, Thanh Thúy đã tạo nên một "tượng đài" nghệ thuật gắn liền với giai điệu Biết ơn chị Võ Thị Sáu suốt nhiều thập kỷ.