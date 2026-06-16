Những điều khó tin về tài sản của tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới

(VTC News) -

Theo CNBC, Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, sau khi công ty hàng không vũ trụ SpaceX chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq ngày 12/6.

Với khối tài sản vượt mốc 1.100 tỷ USD, Elon Musk bước vào lãnh địa chưa từng có trong lịch sử tài chính thế giới.

Trước khi SpaceX IPO, Elon Musk đã là người giàu nhất thế giới. Việc SpaceX IPO đã giúp Elon Musk có thêm hơn 180 tỷ USD.

Theo Forbes, phần lớn tài sản ròng của Elon Musk nằm dưới dạng cổ phiếu, không phải tiền mặt nằm trong tài khoản ngân hàng. Vậy con số 1.000 tỷ USD lớn đến mức nào?

Trước đây, mốc 1.000 tỷ USD thường được dùng để đo quy mô GDP hoặc tổng nợ công của một số nền kinh tế lớn trên thế giới, hay giá trị vốn hóa của những tập đoàn khổng lồ trên thị trường chứng khoán.

Theo CNBC, Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản lớn hơn tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất thế giới cộng lại.

Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên thế giới. (Ảnh: Money & Banking Magazine)

Theo CNN, 1.100 tỷ USD gần như không thể tiêu hết trong một đời người. Ngay cả tiêu 1 triệu USD mỗi giờ, liên tục 24 giờ mỗi ngày, Elon Musk vẫn cần hơn một thế kỷ để tiêu hết 1.000 tỷ USD. Để tiêu hết số tiền này trong vòng một thế kỷ, mỗi ngày phải chi khoảng 27 triệu USD.

Trong khi đó, nếu chia đều 1.100 tỷ USD cho gần 8,2 tỷ người trên thế giới, mỗi người sẽ được nhận 122 USD (tương đương khoảng 3,2 triệu đồng).

Giàu hơn phần lớn các quốc gia và trung tâm kinh tế

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chỉ có 20 quốc gia trên toàn cầu có nền kinh tế lớn hơn 1.100 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa là phần lớn các nền kinh tế trên thế giới hiện có quy mô nhỏ hơn tài sản của Elon Musk.

Những quốc gia/vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc, 977 tỷ USD), Ireland (779 tỷ USD), Thụy Điển (760 tỷ USD) hay Singapore (660 tỷ USD)...đều có GDP thấp hơn giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới. Ngay cả Nam Phi (480 tỷ USD) - quê hương của Musk - cũng chỉ sở hữu nền kinh tế trị giá chưa bằng một nửa khối tài sản của ông.

Ngoài ra, khối tài sản của Elon Musk cũng vượt qua nhiều trung tâm kinh tế nổi tiếng.

Manhattan - trái tim tài chính của nước Mỹ, nơi đặt trụ sở của Phố Wall và hàng loạt tập đoàn lớn - có GDP hơn 1.000 tỷ USD năm 2024. Đây là năm gần nhất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có dữ liệu.

Trong khi đó, theo dữ liệu mới nhất, toàn bộ giá trị bất động sản nhà ở và thương mại tại Houston, thành phố lớn thứ tư nước Mỹ và là trung tâm của ngành dầu khí, được ước tính khoảng 879 tỷ USD.

Mua được khoảng 2,5 triệu căn nhà ở Mỹ

Elon Musk có thể mua được khoảng 2,5 triệu căn nhà tại Mỹ. (Ảnh: Getty Imgae)

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, nhà ở được bán tại Mỹ có giá trung bình khoảng 403.200 USD (10,6 tỷ đồng). Với tài sản của mình, Elon Musk có thể mua được khoảng 2,5 triệu căn nhà với mức giá đó.

Mua cả ngành công nghiệp ô tô vẫn dư tiền

Khối tài sản của Elon Musk thậm chí vượt xa giá trị cộng gộp của nhiều ngành công nghiệp lớn. Tổng vốn hóa của tất cả các hãng xe tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, bao gồm những tên tuổi như General Motors, BMW hay Toyota, đạt khoảng 900 tỷ USD.

(Ảnh: Getty Images)

Điều đó có nghĩa, CEO Tesla về lý thuyết có thể thâu tóm toàn bộ các đối thủ lớn nhất của mình mà vẫn còn dư tài sản.

Giá trung bình một chiếc xe hơi mới tại Mỹ đạt kỷ lục 48.402 USD năm ngoái. Người Mỹ đã mua khoảng 16,3 triệu xe mới trong năm 2025, tương đương tổng giá trị khoảng 789 tỷ USD.

Xếp 1.000 tỷ tờ 1 USD nối tiếp, dài gần 97 triệu dặm

Xét về lượng tiền mặt thực tế, nếu xếp 1.000 tỷ tờ tiền mệnh giá 1 USD nối tiếp nhau sẽ dài gần 97 triệu dặm (hay gần 156 triệu km). Khoảng cách đó tương đương hơn 200 chuyến đi khứ hồi đến mặt trăng - mà theo NASA, khoảng cách trung bình từ Trái đất đến mặt trăng là 238.855 dặm (gần 384.400 km). Nó cũng vượt qua khoảng cách khoảng 93 triệu dặm (khoảng 150 triệu km) giữa Trái đất và mặt trời.

Mua được hầu hết câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Các câu lạc bộ thể thao là một trong những tài sản xa xỉ mà giới tỷ phú rất ưa chuộng. Với 1.000 tỷ USD, Elon Musk gần như có thể mua được hầu hết các đội trên hành tinh.

Trên thực tế, 50 câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới cộng lại chỉ được định giá khoảng 353 tỷ USD, theo ước tính của Forbes cuối năm ngoái. Trong đó Dallas Cowboys là câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới với khoảng 13 tỷ USD.