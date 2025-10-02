Elon Musk trở thành người đầu tiên thế giới có 500 tỷ USD

(VTC News) -

Theo Forbes, Elon Musk lại đạt thêm một cột mốc quan trọng nữa khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản 500 tỷ USD vào lúc 15h30 ngày 1/10 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Khối tài sản của người giàu nhất thế giới tăng do sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và giá trị loạt công ty khởi nghiệp của tỷ phú Mỹ đang gia tăng. Cụ thể, cổ phiếu Tesla đã tăng gần 4%, bổ sung thêm khoảng 9,3 tỷ USD vào tài sản của Elon Musk. Riêng trong tháng 9, mã này tăng giá 35%.

Elon Musk trở thành người đầu tiên thế giới sở hữu 500 tỷ USD. (Ảnh: CNBC)

Vốn hóa thị trường của Tesla chỉ còn cách mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào tháng 12 khoảng 10%, 12% cổ phần của Musk tại công ty hiện trị giá 191 tỷ USD.

Khối tài sản của CEO Tesla hiện nhiều hơn khoảng 150 tỷ USD so với Larry Ellison - người đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle và cũng là người giàu thứ hai thế giới.

Việc chạm mốc giá trị tài sản ròng 500 tỷ USD chỉ là cột mốc mới nhất trong một loạt các cột mốc mà Elon Musk đã đạt được trong nửa thập kỷ qua.

Với giá trị tài sản ròng chỉ 24,6 tỷ USD vào tháng 3/2020, cổ phiếu Tesla tăng vọt giúp ông trở thành người thứ 5 có giá trị tài sản ròng 100 tỷ USD vào tháng 8/2020. Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu tiên vào tháng 1/2021, với giá trị tài sản ròng gần 190 tỷ USD.

Sau đó, vào tháng 9/2021, ông trở thành người thứ ba sở hữu giá trị tài sản ròng 200 tỷ USD (sau Jeff Bezos và Bernard Arnault). Musk tiếp tục đạt 300 tỷ USD vào tháng 11/2021 và 400 tỷ USD vào tháng 12/2024.

Forbes ước tính, nếu tiếp tục đà tăng này, Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới trước tháng 3/2033, thời điểm diễn ra ngày đầu tiên trong hai ngày ông nhận quyền sở hữu gói lương 1 nghìn tỷ USD của Tesla.