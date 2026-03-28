Nhọc nhằn gánh cá, kéo xe bò mưu sinh lúc bình minh, chạng vạng ở biển Đắk Lắk

Tại thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng hay chiều muộn, ông Nguyễn Văn Vương (53 tuổi, bà con hay gọi là Vương “cộ bò”) lại lặng lẽ đưa cộ bò ra bãi biển để chở cá thuê cho các tàu vừa cập bến.
Ông đã gắn bó với công việc này hơn 20 năm. Theo ông Vương, đặc thù bãi biển nơi đây là nền đất lún, mỗi phi cá cơm nặng trên 200kg nên không thể dùng sức người khiêng vác. Các phương tiện thô sơ cũng dễ bị sa lầy, vì vậy người dân nghĩ ra cách dùng bò kéo để vận chuyển.
Nhiệm vụ của ông là chở cá từ bãi biển lên xưởng hấp cách khoảng 500m, tiền công mỗi chuyến khoảng 100.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, ông thực hiện từ 3–5 chuyến.
“Công việc vất vả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, nuôi vợ con và chăm con bò. Mùa nắng còn làm được, chứ mưa xuống là coi như thất nghiệp”, ông Vương chia sẻ.
Không chỉ ông Vương, nhiều lao động khác tại làng chài cũng mưu sinh bằng những công việc nặng nhọc. Khi tàu vừa cập bến, hàng chục phụ nữ nhanh chóng ra biển, gánh cá từ thuyền vào bờ để kịp đưa đi tiêu thụ hoặc chế biến.
Bà Nguyễn Thị Thục (61 tuổi), người có gần 30 năm gắn bó với nghề gánh cá thuê, cho biết đây gần như là công việc duy nhất của nhiều phụ nữ lớn tuổi tại địa phương.
Mỗi gánh cá nặng khoảng từ 50–100kg, những người phụ nữ làng biển cố gánh đi thật nhanh để kịp làm nhiều chuyến, tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
“Mỗi gánh cá được trả 10.000 đồng. Có ngày gánh được 10–20 gánh thì cũng kiếm được vài trăm nghìn, nhưng có hôm chỉ được vài chục nghìn, thậm chí không có việc vì thời tiết xấu”, bà Thục nói.
Để kịp việc, mỗi ngày bà phải dậy từ 4h, ra bãi biển chờ tàu về. Dù vất vả, công việc này vẫn là nguồn thu nhập chính giúp bà trang trải cuộc sống và nuôi con cái ăn học.
Sau khi ghe cập bờ, ngư dân sẽ đưa các phi cá lên bãi biển.
Những ghe cá đầy ắp mang theo nụ cười của người dân làng biển. “Biển nuôi sống cả làng. Có hôm trúng luồng cá thì vui lắm, có hôm ít hơn. Mấy năm nay thường mất mùa nhưng bà con vẫn kiên trì bám biển. Nghề này cha ông để lại nên chúng tôi gắn bó từ đời này qua đời khác” - chị Nguyễn Thị Lam nói.
Không khí buổi sáng sớm trên bãi biển lúc nào cũng rộn ràng.
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển, những chiếc thuyền về nằm san sát dọc bờ, người giặt lưới, người dọn lại ngư cụ cho chuyến biển tiếp theo.
Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam, địa phương hiện có hai làng chài là Mỹ Quang Nam và Mỹ Quang Bắc với tổng cộng 202 tàu cá. Người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác thủy sản và các dịch vụ hậu cần nghề biển.
