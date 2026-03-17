Vì sao HLV Kim Sang-sik đưa Antonio Moric từ U19 lên U23 Việt Nam?

Ngoài 30 cầu thủ trong danh sách tập trung, U23 Việt Nam được tăng cường 1 nhân tố từ đội U19. Đó là tiền đạo Antonio Moric - Việt kiều Croatia. Cầu thủ sinh năm 2008 có mẹ người Việt Nam, thi đấu cho câu lạc bộ NK Trnje của Croatia.

"Cậu ấy nằm trong kế hoạch của tôi từ trước. Đợt tập trung này đưa Moric từ U19 Việt Nam lên nhằm kiểm tra và có sự chuẩn bị tốt về lực lượng cho đội U23 trong thời gian tới. Nếu thích nghi tốt, Moric có cơ hội ở U23 Việt Nam.

Thời điểm hiện nay, chúng tôi chưa đánh giá hết khả năng của Moric. Dù vậy, kế hoạch ban đầu xây dựng có cậu ấy. Đội U23 Việt Nam có trình độ cao hơn U19, cần thời gian để đánh giá. Đối với tất cả các cấp đội tuyển quốc gia, chúng tôi luôn mở rộng tìm kiếm tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai", ông Đinh Hồng Vinh, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho biết.

Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric

Sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba chung cuộc, U23 Việt Nam làm mới gần hết lực lượng để bước vào chu kỳ mới. Lực lượng được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lần này là những cầu thủ trẻ, hầu hết ít được thi đấu tại câu lạc bộ. Mục tiêu của ban huấn luyện trong giai đoạn này là đánh giá, sàng lọc sơ bộ.

"Đội hình lần này đa phần là các cầu thủ trẻ, ít được thi đấu trong một năm qua. Giải đấu giao hữu sắp tới là để đánh giá, sàng lọc, tuyển chọn lực lượng cho các mục tiêu dài hơi của bóng đá Việt Nam.

Trong kế hoạch, chúng tôi chuẩn bị danh sách sơ bộ gần 100 cầu thủ. Qua đợt này, chúng tôi sàng lọc, đánh giá kỹ để chuẩn bị tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam giai đoạn tiếp theo", ông Đinh Hồng Vinh nói thêm.