U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở giải U19 Đông Nam Á 2026

Giải U19 Đông Nam Á năm nay chỉ có 11 đội tham dự khi Lào vắng mặt. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam rơi vào bảng A nơi có sự hiện diện của chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Bảng đấu này được xem là khó chứ không hề dễ như suy nghĩ của nhiều người.

Chủ nhà Indonesia chắc chắn rất muốn đánh bại Việt Nam và có thể sử dụng cầu thủ nhập tịch mang dòng máu Indonesia - Hà Lan. Myanmar chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu ở các giải trẻ nhờ sự lì lợm và nền tảng thể lực tuyệt vời. Trong khi đó, bóng đá Timor Leste bắt đầu có thành quả và gây ra khó khăn cho các đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á.

U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2026.

Ở bảng B, ứng cử viên vô địch Thái Lan sẽ gặp Malaysia, Singapore và Brunei. Chuyện đội bóng xứ chùa vàng giành ngôi đầu bảng không làm ai bất ngờ. Ở bảng C, Australia gặp Campuchia và Philippines.

Trong giai đoạn tập luyện vừa qua, Ban huấn luyện đã triển khai các bài kiểm tra thể lực nhằm đánh giá nền tảng thể chất của các cầu thủ, từ đó điều chỉnh nội dung và cường độ tập luyện phù hợp, tạo sự cân bằng chung cho toàn đội trước khi bước vào các bài tập chuyên sâu về chiến thuật.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5 nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện lối chơi trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu.

Việc rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, với định hướng xây dựng lực lượng dài hạn, đội tuyển U19 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo nền tảng tốt cho hành trình giàu sức cạnh tranh tại Vòng loại U20 châu Á 2027.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 14/6/2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải U19 Đông Nam Á 2026: Bảng A: Indonesia, Việt Nam, Timor Leste, Myanmar Bảng B: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei Bảng C: Australia, Campuchia, Philippines