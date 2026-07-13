Nhan sắc người mẫu 20 tuổi gây tiếc nuối khi trượt vai Nam Phương Hoàng hậu

“Hoàng hậu cuối cùng” đang là dự án điện ảnh gây chú ý với sự tái xuất của Tăng Thanh Hà. Đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, song Tăng Thanh Hà nhận phải không ít tranh cãi. Đáng chú ý, người mẫu Trà My (Nàng Mơ) trở thành cái tên được nhắc nhiều khi từng tham gia casting cho vai diễn này.