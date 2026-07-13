'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
Ít ai biết trước khi lấn sân người mẫu, diễn xuất và gây chú ý ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Lê Xuân Tiền từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp.
Cậu bé hát đám cưới từng gây sốt truyền hình, giờ đắt show, có nhà riêng tuổi 23
Sau gần 10 năm bước ra từ Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường có cuộc sống ổn định hơn với lịch diễn đều đặn, nhà riêng tại TP.HCM và chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao
Ở thời kỳ đỉnh cao của phim truyền hình Việt, 'hoa hậu màn ảnh' này từng sở hữu mức cát-xê khiến nhiều đồng nghiệp mơ ước.
Nhan sắc người mẫu 20 tuổi gây tiếc nuối khi trượt vai Nam Phương Hoàng hậu
Từng thử sức casting vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng", nhưng mỹ nhân này lại không có cơ hội được tham gia dự án.
Hơn 3.500 vận động viên nhí hội tụ tại The Goooal Cup By Goldgi 2026
Hơn 3.500 em bé từ 7 đến 36 tháng tuổi cùng gia đình tham gia sự kiện The Goooal Cup By Goldgi diễn ra trong hai ngày 11-12/7 tại Thủ Thiêm Riverstage.
Ghép gan từ người hiến chết não, bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối được xuất viện
Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép gan thành công cho nam bệnh nhân ở Quảng Trị với nguồn tạng từ người chết não hiến tặng.
VinFast Việt Nam tăng vốn gần gấp đôi
Công ty CP VinFast Việt Nam, được tách ra từ CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, đã tăng vốn gần gấp đôi, từ 5.183 tỷ đồng lên 10.183 tỷ đồng.
Chủ doanh nghiệp ca nô lật ở Phú Quốc: Mong xoa dịu nỗi đau gia đình nạn nhân
Chủ doanh nghiệp có ca nô bị lật cho biết tai nạn là không ai mong muốn, công ty đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, mong giảm bớt đau buồn của gia đình các nạn nhân.
ACV đề xuất cơ chế vận hành đặc thù tại sân bay Long Thành
Để kịp đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026, ACV đề xuất cơ chế đặc thù cho phép vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục xử lý các khiếm khuyết.
Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ thế sao?
Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.
Cách làm sạch quần bò mà không cần giặt
Các mẹo làm sạch quần bò không cần giặt giúp bạn giữ chiếc quần yêu thích lâu bạc màu, mất dáng.
TP.HCM tiếp nhận phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ
Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai chương trình phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ cho thân nhân, góp phần lưu giữ ký ức và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hà Trần tiết lộ lý do nhiều năm không dám hát 'Mẹ tôi' của Trần Tiến
Nữ ca sĩ Hà Trần chia sẻ về ca khúc ''Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động trong đêm nhạc ở Hà Nội.
Ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?
Không chỉ quả mít mà hạt mít cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vậy ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?
Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung mới nhất hôm nay - XSMT 13/7/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 13/7/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.
Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026 - XSPY 13/7
XSPY 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026, xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 13/7/2026, xổ số Phú Yên 13/7.
Kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026 - XSTTH 13/7
XSTTH 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026, xổ số Huế thứ Hai ngày 13/7/2026, KQXSTTH 13/7.
Concert ở Hà Nội ngập rác, khán giả bì bõm lội bùn
Concert Những Thành phố mơ màng Summer 2026 gây tranh cãi khi khán giả phải lội bùn, khu vực tổ chức ngập rác, trải nghiệm bị chê không xứng giá vé.
Bình luận