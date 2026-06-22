Nhận định, dự đoán tỷ số Anh vs Ghana: Harry Kane định đoạt trận đấu

(VTC News) -

Harry Kane chỉ cần thêm một bàn để vượt Gary Lineker, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh tại World Cup. Trên sân Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ). vai trò của Kane rất quan trọng với đội tuyển Anh trong trận gặp Ghana diễn ra lúc 3h ngày 24/6. Theo mô hình dự đoán của Opta, đội tuyển Anh có 78,8% cơ hội thắng, khả năng hòa là 13,3%, còn Ghana đạt 7,9%.

Thông tin nhanh trận Anh vs Ghana Thời gian: 3h ngày 24/6.Sân: Gillette Stadium, Foxborough, Mỹ. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Anh vs Ghana

Anh và Ghana cùng thắng ở lượt mở màn bảng L theo những phong cách trái ngược nhau. Đội tuyển Anh vượt qua Croatia 4-2 trong trận đấu giàu tốc độ và nhiều cơ hội. Ghana lại phải chờ đến thời gian bù giờ mới đánh bại Panama 1-0 nhờ bàn của Caleb Yirenkyi.

Anh đấu với Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

Cục diện bảng xếp hạng bảng L World Cup 2026 chia nhóm rất rõ ràng. Đội thắng trận này sẽ có 6 điểm và gần như chắc chắn vào vòng 1/16. Với đội tuyển Anh, chiến thắng còn có thể giúp họ sớm nắm quyền kiểm soát ngôi đầu nếu trận còn lại diễn ra thuận lợi.

Đội bóng châu Âu có ưu thế lớn về chất lượng tấn công. Kane lập cú đúp ở trận đầu, Jude Bellingham và Marcus Rashford cùng ghi bàn, còn Bukayo Saka có thể tạo tác động từ ghế dự bị. Dưới thời Thomas Tuchel, Anh chơi trực diện hơn, đưa bóng vào vòng cấm nhiều hơn và tận dụng tốt tình huống cố định.

Ghana có tổ chức phòng ngự tốt, nhưng họ cần nhiều hơn sự kiên nhẫn. Nếu chỉ lùi sâu và chờ phản công, đội bóng của Carlos Queiroz dễ bị cuốn vào sức ép liên tục từ hai biên và các pha bóng hai quanh vòng cấm.

Phong độ Anh

Anh thắng 3 trận liên tiếp gần đây và có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Trận thắng Croatia 4-2 không hoàn hảo về phòng ngự, nhưng lại cho thấy hàng công “Tam sư” đạt trạng thái tốt.

Điểm nổi bật là số lượng cơ hội. Đội tuyển Anh có 11 cú sút trúng đích ở lượt đầu, chỉ kém Đức trong các đội đã ra sân ở vòng mở màn. Họ cũng tạo nhiều tình huống nguy hiểm từ bóng chết, với Kane, Bellingham, Stones và các trung vệ đều là mối đe dọa trong vòng cấm.

Dù vậy, Tuchel vẫn cần chỉnh lại hàng thủ. Đội tuyển Anh để Croatia ghi 2 bàn trong hiệp 1, trong đó Ezri Konsa và John Stones đều mắc lỗi vị trí. Marc Guehi có thể được trao cơ hội để tăng sự chắc chắn.

Đội tuyển Anh thắng Croatia 4-2 ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Ghana

Ghana thắng Panama 1-0 ở lượt đầu, chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trước đó. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng châu Phi chưa thật sự thuyết phục. Ghana không dứt điểm lần nào trong hiệp 1 và phải chờ khoảnh khắc muộn của Yirenkyi để có 3 điểm.

Điểm tích cực là Ghana giữ sạch lưới. Queiroz vẫn giỏi xây dựng hệ thống phòng ngự chặt, giữ cự ly tốt và ưu tiên sự an toàn ở trung tuyến. Nhưng trước một đối thủ có tốc độ tấn công cao như Anh, Ghana khó chỉ dựa vào khối phòng ngự thấp.

Antoine Semenyo là nhân tố đáng chú ý, nhưng anh chưa tạo ảnh hưởng lớn ở trận mở màn. Nếu Ghana muốn gây khó cho Anh, Semenyo, Kamaldeen Sulemana và Abdul Fatawu phải kéo được đội hình lên cao hơn trong các pha chuyển trạng thái.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Ghana phải gặp Croatioa ở lượt cuối. Trong khi đó, đội tuyển Anh chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là Panama. Do đó, đại diện châu Phi chịu nhiều sức ép hơn nếu thua trận này.

Ghana chật vật trước Panama. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Anh vs Ghana

Anh không có ca chấn thương nghiêm trọng, nhưng một số vị trí cần theo dõi. Declan Rice và Marcus Rashford đã trở lại tập luyện đầy đủ sau những vấn đề nhỏ. Bukayo Saka vẫn phải tập riêng vì đau Achilles, nên Noni Madueke nhiều khả năng tiếp tục đá chính bên phải.

Tuchel có thể thay đổi một vị trí ở hàng thủ. Guehi cạnh tranh suất đá chính với Konsa, trong khi Reece James và Nico O'Reilly tiếp tục là lựa chọn ở hai biên. Kane chắc chắn lĩnh xướng hàng công.

Ghana có thể đón Thomas Partey trở lại đội hình xuất phát sau khi anh được phép nhập cảnh vào Mỹ. Thủ môn Lawrence Ati Zigi gặp vấn đề thể trạng ở trận gặp Panama, nên Benjamin Asare nhiều khả năng bắt chính. Mohammed Kudus vẫn vắng mặt, khiến gánh nặng sáng tạo dồn nhiều hơn lên Semenyo và Sulemana.

Đội hình dự kiến Anh vs Ghana

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.

Dự đoán tỷ số Anh vs Ghana

Dự đoán Anh - Ghana: Đội nào thắng?

Trận đấu này phụ thuộc nhiều vào việc Ghana đứng vững được bao lâu trước sức ép đầu trận. Đội tuyển Anh thường nhập cuộc mạnh và có thói quen mở tỷ số sớm, trong khi Ghana nhiều khả năng kéo thấp đội hình để giảm không gian cho Bellingham và Kane.

Nếu bàn thắng đến trong hiệp 1, Ghana sẽ buộc phải mạo hiểm hơn. Khi đó, khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên có thể mở ra cho Madueke, Gordon hoặc Rashford khai thác. Ngược lại, nếu kéo được trận đấu sang hiệp 2 với tỷ số hòa, đội bóng châu Phi có thể khiến Anh phải kiên nhẫn hơn trong khâu dứt điểm.

Kịch bản hợp lý là Anh kiểm soát bóng và tạo số cú sút vượt trội. Ghana có thể có vài pha phản công, nhưng khả năng tạo nhiều cơ hội rõ ràng không cao nếu Partey và Yirenkyi bị ép lùi sâu. Trận đấu có thể không quá cởi mở như Anh vs Croatia, nhưng “Tam sư” vẫn đủ chất lượng để thắng với cách biệt an toàn.

Dự đoán kết quả: Anh 2-0 Ghana.